Tiền đạo nhập tịch của Đài Bắc Trung Hoa sắp đối đầu đội tuyển Việt Nam là ai?

Jhon Estama Benchy là cầu thủ đáng chú ý trong danh sách triệu tập của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: VFF)

Để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 11/11 đến 17/11, huấn luyện viên trưởng Matt Ross của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã triệu tập danh sách gồm 25 cầu thủ. Trong đó, đáng chú ý là sự góp mặt của chân sút đa năng Jhon Estama Benchy, cầu thủ sinh ra tại Haiti và đã nhập tịch Đài Bắc Trung Hoa.

Jhon Estama Benchy từng thi đấu ở các đội tuyển trẻ của quốc gia này nhưng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019, Benchy chính thức ra sân cho đội tuyển quốc gia này vào năm 2024.

Sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong và tiền vệ chạy cánh này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách 25 cầu thủ mà huấn luyện viên Matt Ross lựa chọn cho Casper Cup 2026.

Bên cạnh tiền đạo, thủ môn cũng là vị trí mà Đài Bắc Trung Hoa triệu tập cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Thủ môn Jacobs Odo có mẹ là người Đài Bắc Trung Hoa, bố là người Hà Lan. Sinh ra tại Mỹ, thủ thành cao 1m83 này từng gây ấn tượng tại giải Ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa và được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải mùa trước.

Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa không có sự phục vụ của hậu vệ Wang Ruei. Cầu thủ sinh năm 1993 từng có 25 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Một sự vắng mặt đáng chú ý khác là tiền vệ Emilio Estevez, 28 tuổi, hiện thi đấu cho Câu lạc bộ Taipo và đã có 19 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Dù thiếu một số nhân tố giàu kinh nghiệm, đội hình của Đài Bắc Trung Hoa vẫn có những gương mặt đáng chú ý. Lão tướng Chen Po Liang đang đứng trước cơ hội chạm mốc 100 trận đấu quốc tế nếu góp mặt trong cả hai trận gặp Việt Nam và Kyrgyzstan. Hiện tiền vệ kỳ cựu này đã có 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh Chen Po Liang, Đài Bắc Trung Hoa còn có ba cầu thủ ở độ tuổi trên 30 gồm Wu Chun Ching (37 tuổi), Chen Hao Wei (34 tuổi) và Tsai Meng Cheng (30 tuổi). Đây là nhóm cầu thủ mang đến kinh nghiệm cho đội hình bên cạnh những nhân tố trẻ.

Một điểm đáng chú ý khác là thể hình của các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa. Trung vệ Kao Jing Hang, sinh năm 2005, cao 1m93. Trên hàng công, Chieng Po Ting (1m89), Yang Chao Jing (1m85) và Huang Wei Chieh (1m83) đều sở hữu chiều cao trên 1m80.

Theo lịch thi đấu Casper Cup 2026, Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp chủ nhà Việt Nam vào ngày 11/11. Sau đó, đội tuyển này sẽ đối đầu với Kyrgyzstan vào ngày 14/11./.

Danh sách 25 cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa tham dự Casper Cup 2026 1. Huang Chiu-Lin; 2. Hsu Jason; 3.Tu Shao-Chieh; 4. Wang Yi-You; 5. Tsai Meng-Cheng ; 6. Chen Hao-Wei; 7. Yu Yao-Hsing; 8. Estama Jhon Miky Benchy; 9. Wu Chun-Ching; 10. Jacobs Odo; 11. Kuo Po-Wei; 12. Chang Hsu-Yang ; 13. Huang Wei-Chieh; 14. Huang Chun-Lin ; 15. Chen Po-Liang; 16. Lai Yi-Chiao; 17. Yang Chao-Jing; 18. Chang Tai-Yuan; 19. Chien Po-Ting; 20. Tsai Shuo-Che; 21. Chang Ssu-Yu; 22. Chen Chin-Yang; 23. Lai Wei; 24. Li Kuan-Yi; 25. Kao Jing-Hang./.

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. (Ảnh: VFF)