Tiền đạo nhập tịch Bergson sẵn sàng ra mắt đội tuyển Malaysia tại FIFA ASEAN Cup

Bergson cho biết anh rất tự hào khi được nhập tịch Malaysia và háo hức gia nhập đội tuyển quốc gia vào ngày 21/9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup.

Bergson thừa nhận anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được nhập tịch Malaysia khi đặt chân đến quốc gia này cách đây 5 hoặc 6 năm.

“Khi mới đến đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhập tịch. Mục tiêu duy nhất của tôi là cống hiến hết mình cho JDT”.

Tiền đạo Bergson Da Silva. Ảnh: NSTP/NAJMI NOR'AZAM

“Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình và sự hỗ trợ mạnh mẽ ủng hộ của mọi người trong suốt hành trình này. Tôi muốn đền đáp tất cả sự ủng hộ từ Malaysia bằng sự nỗ lực hết mình trên sân cỏ”, Bergson chia sẻ.

Việc FIFA xác nhận Bergson đủ điều kiện thi đấu giúp HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe có thêm những lựa chọn trên hàng công khi chuẩn bị đội hình cho FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Jakarta vào tuần tới. Tiền đạo Bergson khẳng định anh luôn sẵn sàng chờ lệnh triệu tập.

“Tôi luôn sẵn sàng. Mỗi ngày, tôi đi ngủ và thức dậy đều nghĩ về mục tiêu. Nếu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ngày 21/9, tôi sẽ sẵn sàng”.

Bergson gia nhập Johor Darul Ta'zim từ năm 2021 và vươn lên thành chân sút số một của giải VĐQG Malaysia. Mùa trước, Bergson giành danh hiệu Vua phá lưới với 27 bàn.

Bergson muốn ghi bàn ngay trận ra mắt Malaysia

Sau khi đủ điều kiện khoác áo Malaysia, Bergson cũng đặt mục tiêu tạo dấu ấn ngay lập tức cho Malaysia. Bergson hy vọng có thể ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển Malaysia, qua đó đáp lại sự kỳ vọng và ủng hộ mà anh nhận được trong suốt thời gian thi đấu tại Malaysia.

Với việc Bergson sẵn sàng hội quân từ ngày 21/9, người hâm mộ Malaysia đang chờ đợi màn thể hiện của chân sút này nếu anh được HLV Tan Cheng Hoe trao cơ hội tại FIFA ASEAN Cup.