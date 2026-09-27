Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị chấn thương, phải nghỉ hết FIFA ASEAN Cup 2026

Theo kết luận của bác sĩ tại Indonesia, Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau. Thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần.

Chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu trên sân Si Jalak Harupat tối 26/9, khi Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo của ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau trong trận mở màn của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Arh: VFF

Đến phút 59, trong một nỗ lực phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân vì đau. Tình huống này không xảy ra va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và sau đó Xuân Son được thay ra.

Trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, HLV trưởng Kim Sang Sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày mai (28/9) nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương.

Xuân Son đã được đưa đi kiểm tra y tế vào sáng 27/9 tại Indonesia. Ảnh: VFF

Tiền đạo Xuân Son gặp chấn thương là tổn thất lớn đối với đội tuyển ĐT Việt Nam tại giải lần này. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự tin tưởng những cầu thủ còn lại, trong đó có Đình Bắc, đã sẵn sàng để đảm nhiệm những vai trò cần thiết.