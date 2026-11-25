Chia sẻ trước buổi tập, chân sút thuộc lò đào tạo PVF cho biết ban huấn luyện đã động viên các cầu thủ sau màn trình diễn trước New Zealand, nhưng cũng yêu cầu toàn đội nhanh chóng tập trung cho thử thách tiếp theo.

Văn Dương thể hiện sự quyết tâm cao trước lượt trận cuối. Ảnh: VFF

Theo Văn Dương, U17 Việt Nam sẽ có buổi họp chiến thuật để phân tích đối thủ và xây dựng phương án thi đấu. Dù Mali đã sớm giành quyền đi tiếp, tiền đạo sinh năm 2009 nhấn mạnh đội bóng châu Phi vẫn là đối thủ rất mạnh, sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực và kỹ thuật.

“Chúng em không được phép chủ quan, bất kể Mali sử dụng đội hình nào. Toàn đội phải chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu, với mục tiêu cố gắng giành chiến thắng”, Văn Dương chia sẻ.

Các tuyển thủ tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với U17 Mali. Ảnh: VFF

Tiền đạo này cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, sự hỗ trợ lẫn nhau trong tập thể là yếu tố quan trọng. Với các cầu thủ trẻ, World Cup là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục phát triển chuyên môn.

Về tình trạng cá nhân, Văn Dương cho biết chấn thương cổ chân gặp trước giải hiện đã ổn định. Tiền đạo này vắng mặt ở trận ra quân gặp U17 Bỉ và chỉ trở lại trong đội hình xuất phát trước New Zealand. Tuy nhiên, do đây là trận đấu đầu tiên sau thời gian hồi phục, thể lực của tiền đạo này chưa đạt trạng thái tốt nhất.

HLV Cristiano Roland sẽ giúp các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối vòng bảng. Ảnh: VFF

“Em sẽ cố gắng hồi phục để có thể trạng tốt nhất cho trận đấu cuối vòng bảng”, Văn Dương cho biết.

Sau trận hòa New Zealand, ban huấn luyện bố trí các bài tập phục hồi cho nhóm cầu thủ thi đấu với cường độ cao, đồng thời chú trọng dinh dưỡng để bảo đảm thể trạng toàn đội.

Văn Dương cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ trong nước và kiều bào đã luôn đồng hành, cổ vũ đội tuyển.

Sự tiếp sức ấy sẽ là động lực để U17 Việt Nam bước vào trận gặp Mali với quyết tâm cao nhất, hướng đến chiến thắng và tiếp tục hành trình tại World Cup.