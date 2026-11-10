Tiền đạo HAGL rực sáng, U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan giữa ngày hội phố Núi

Chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn góp thêm cảm xúc cho ngày hội bóng đá đang lan tỏa giữa lòng phố Núi.

Trước sự cổ vũ của khán giả Gia Lai, U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Sau những phút đầu thăm dò, các học trò của HLV Kim Sang Sik đẩy cao đội hình, khai thác hai biên và liên tục đặt hàng phòng ngự U23 Thái Lan vào tình trạng chống đỡ.

Phút thứ 8, Tuấn Khải có cơ hội dứt điểm cận thành sau quả phạt góc của Văn Thuận nhưng chưa thể đánh bại thủ môn đối phương. Bốn phút sau, Bảo Long thử vận may bằng cú sút xa, song bóng đi đúng vị trí của người gác đền bên phía Thái Lan. Sức ép liên tục cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 18. Từ tình huống phối hợp đá phạt góc bài bản, Quang Duyệt treo bóng thuận lợi để Nguyễn Minh Tâm bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 trên sân Pleiku, trong trận đấu mà tiền đạo Nguyễn Minh Tâm trở thành tâm điểm với cú đúp bàn thắng. Ảnh: Linh Hùng

Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu càng tự tin. Đăng Khoa và Văn Thuận tiếp tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút 32, Văn Thuận xoay xở khéo léo rồi dứt điểm ở góc hẹp, buộc thủ môn Sirawat Wongrueankham phải vất vả cứu thua. Đến phút 45, Minh Tâm một lần nữa khiến khán đài Pleiku bùng nổ với pha băng vào đánh đầu cận thành dũng mãnh, nâng tỷ số lên 2-0.

Cú đúp của Minh Tâm là điểm nhấn đáng chú ý. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá trẻ Việt Nam, thậm chí được ví như “tiểu Công Vinh” bởi khả năng săn bàn và bản năng chọn vị trí. Những bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan là lời khẳng định đáng chú ý của chân sút trẻ trong màu áo đội tuyển. Với HAGL, đây cũng là tín hiệu tích cực từ quá trình đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ mà đội bóng phố Núi theo đuổi nhiều năm qua.

Không chỉ Minh Tâm, một tài năng khác của HAGL là Trần Gia Bảo cũng để lại dấu ấn. Pha xâm nhập vòng cấm của cầu thủ này khiến thủ môn U23 Thái Lan phải lao ra phạm lỗi, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Phút 87, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả đá 11 m, dù thủ môn Sirawat Wongrueankham đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. U23 Việt Nam khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan 3-0. Ảnh: Linh Hùng

Chiến thắng ấy càng có ý nghĩa khi diễn ra trong khuôn khổ Gia Lai VTV Cup 2026, giải đấu được tổ chức giữa Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Trước trận đấu, sân Pleiku đã trở thành không gian của một ngày hội văn hóa với tiếng cồng chiêng J’rai, Bahnar, những điệu xoang và sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân địa phương. Bóng đá không đứng riêng bên ngoài đời sống văn hóa, mà hòa vào nhịp sinh hoạt cộng đồng, trở thành một cách để Gia Lai giới thiệu bản sắc của mình với bạn bè.

Đó là nét đẹp đáng chú ý của giải đấu. Những cầu thủ trẻ đến Pleiku để thi đấu, nhưng những gì họ và các đội bóng mang về không chỉ là kết quả chuyên môn. Họ được chào đón bằng văn hóa bản địa, bằng sự nồng hậu của người dân phố Núi và một không gian thể thao giàu bản sắc. Khi tiếng cồng chiêng vang lên giữa sân vận động, bóng đá trở thành nhịp cầu kết nối con người, vùng đất và những nền văn hóa khác nhau.

Niềm vui của bầu Đức. Ảnh: Linh Hùng

Với HAGL, cú đúp của Minh Tâm cùng dấu ấn từ Gia Bảo còn mang ý nghĩa những tài năng trưởng thành từ bóng đá phố Núi tiếp tục góp mặt trong câu chuyện của các đội tuyển trẻ. Còn với Gia Lai, chiến thắng 3-0 trước Thái Lan là một khởi đầu giàu cảm xúc cho ngày hội bóng đá quốc tế, nơi giá trị của thể thao được nối dài bằng niềm tự hào văn hóa đại ngàn.