Tiền đạo HAGL giúp U23 Việt Nam vô địch tại Gia Lai

Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khép lại giải đấu với 7 điểm, bất bại sau ba lượt trận và đứng đầu bảng xếp hạng.

Trước lượt trận cuối, U23 Việt Nam có 6 điểm sau hai chiến thắng, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới. U23 Qatar đứng thứ hai với 4 điểm, sau trận hòa Singapore 0-0 và chiến thắng 2-1 trước Thái Lan. Vì vậy, đội chủ nhà chỉ cần một trận hòa để đăng quang, trong khi đại diện Tây Á buộc phải giành chiến thắng nếu muốn vượt lên chiếm ngôi đầu.

U23 Việt Nam khởi đầu giải đấu đầy ấn tượng khi đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp bằng những pha đánh đầu, còn Williams Minh Hoàng ghi bàn từ chấm phạt đền. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục vượt qua U23 Singapore 1-0 nhờ pha đánh gót đẹp mắt của Nguyễn Bảo Long ở phút 70.

U23 Việt Nam chính thức giành chức vô địch giải giao hữu U23 Gia Lai - VTV Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước U23 Qatar. Ảnh: HAGL FC

Tuy nhiên, thử thách trước U23 Qatar khó khăn hơn nhiều. Đội khách nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép. Phút 20, Al Rawi thoát xuống bên cánh phải rồi tung cú sút chéo góc đưa bóng dội cột dọc. Bóng bật ra trúng người Farragalla trước khi đi vào lưới U23 Việt Nam. Các cầu thủ chủ nhà phản ứng vì cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Qatar, nhưng do giải đấu không áp dụng VAR, bàn thắng vẫn được công nhận.

Sau khi bị dẫn bàn, U23 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh liên tục hoán đổi vị trí, khai thác hai hành lang cánh và đẩy cao đội hình. Dù vậy, hàng thủ Qatar tổ chức khá chặt chẽ, khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về đại diện Tây Á.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 48, hàng thủ Qatar phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Nguyễn Minh Tâm tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn đội khách. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL đưa U23 Việt Nam trở lại thế cân bằng, thắp lên hy vọng đăng quang.

Bàn gỡ hòa giúp đội chủ nhà giải tỏa sức ép và tiếp tục duy trì thế trận quyết tâm. Trong khi đó, U23 Qatar cần thêm một bàn thắng để đảo ngược cục diện cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, đội khách không thể tìm được pha lập công thứ hai trước hàng phòng ngự Việt Nam.

Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận. U23 Việt Nam có 7 điểm sau ba lượt đấu, với thành tích hai chiến thắng và một trận hòa, qua đó giành chức vô địch U23 Gia Lai - VTV Cup 2026. Đáng chú ý, Nguyễn Minh Tâm, tiền đạo HAGL tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn quan trọng giúp đội chủ nhà hoàn thành mục tiêu trong trận đấu quyết định.