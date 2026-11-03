Tiền đạo gốc Nigeria lần đầu lên tuyển Việt Nam

Việc Vòng chung kết Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức, chuyển sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, mở ra thêm dư địa để ban huấn luyện chủ động tính toán kế hoạch nhân sự trong dài hạn.

Đây là cơ hội để HLV Kim Sang-sik cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời đánh giá và trao cơ hội cho những nhân tố mới, cầu thủ trẻ nhằm tăng cường chiều sâu đội hình, hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Tiền đạo gốc Nigeria nhập tịch Olaha Mạnh Đức (giữa) là tân binh gây chú ý ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam

Theo định hướng đó, danh sách lần này không có sự góp mặt của một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long…

Trong khi đó, nhiều cầu thủ tiếp tục được tin tưởng, tạo nền tảng ổn định cho đội hình. Đáng chú ý là thủ môn Patrik Lê Giang; sự trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ; cùng những nhân tố giàu năng lượng như Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Điểm nhấn của đợt tập trung là sự xuất hiện của hai tân binh. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo CLB Thể Công Viettel, lần đầu góp mặt trong danh sách đội tuyển.

Trên hàng công, tiền đạo gốc Nigeria nhập tịch Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TP.HCM nhận được nhiều sự quan tâm. Từng có nhiều mùa giải thi đấu tại V-League, chân sút 29 tuổi này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án chất lượng cho hàng tấn công của đội tuyển.

Bên cạnh các tân binh, đợt tập trung lần này cũng mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP.HCM), Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn (Công an Nhân dân), Trần Ngọc Sơn (Nam Định), Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình)...

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9-11, trước khi đá hai trận tại giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa (11-11) và Kyrgyzstan (17-11).