Tiền đạo Đình Bắc có nên xuất ngoại?

Đình Bắc ăn mừng Công an Hà Nội thắng 5-0 trước Công an TPHCM, trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026 ngày 30/8. Ảnh: INT.

Không thể chỉ là tài năng ở Việt Nam

Đình Bắc đang có những bước tiến đáng kể trong hành trình của một cầu thủ trẻ. Anh là nhân tố quan trọng trong đội hình U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33 tại Thái Lan, góp phần giúp U23 Việt Nam giành hạng Ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia hồi tháng 1, tiền đạo này còn giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này tại vòng chung kết U23 châu Á.

Những con số ấy cho thấy Đình Bắc đã vượt qua giai đoạn chỉ được nhắc đến như một cầu thủ giàu tiềm năng. Từ các đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia, anh đang từng bước khẳng định mình bằng những màn trình diễn cụ thể.

Tốc độ, khả năng đi bóng và sự táo bạo trong tấn công vẫn là những phẩm chất nổi bật, nhưng đáng chú ý hơn là cách Đình Bắc đang mở rộng vốn chơi bóng của mình. Anh không còn chỉ chờ khoảng trống để tăng tốc hay tìm kiếm đột biến bằng những pha xử lý cá nhân, mà đã biết di chuyển để kéo giãn hàng phòng ngự, phối hợp với đồng đội và tạo ra nguy hiểm ngay cả khi không trực tiếp ghi bàn.

Tại ASEAN Cup 2026, sự tiến bộ ấy tiếp tục được thể hiện. Đình Bắc ghi 5 bàn, nằm trong nhóm những chân sút hiệu quả nhất giải và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển Việt Nam.

Ảnh hưởng của Đình Bắc không chỉ đến từ những bàn thắng. Khi không trực tiếp lập công, tiền đạo này vẫn có thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự bằng những pha di chuyển phía sau lưng hậu vệ, kéo giãn đội hình hoặc mở khoảng trống cho đồng đội.

Nhưng ASEAN Cup 2026 cũng cho thấy một giới hạn mà Đình Bắc cần khắc phục. Khi đối phương tổ chức phòng ngự chặt, thu hẹp không gian và hạn chế cơ hội tăng tốc, ảnh hưởng của tiền đạo này giảm đi rõ rệt. Đây là vấn đề đáng lưu ý nếu Đình Bắc muốn tiến thêm một bước trong sự nghiệp.

Anh cần xử lý tốt hơn trong không gian hẹp, di chuyển hiệu quả hơn khi không có bóng và tìm cách tham gia vào trận đấu ngay cả khi không có nhiều cơ hội dứt điểm. Đó cũng là lý do việc xuất ngoại trở thành một bước thử sức đáng chú ý, khi những lợi thế quen thuộc không còn đủ để bảo đảm vị trí và Đình Bắc buộc phải hoàn thiện những phần còn thiếu trong lối chơi.

Ngay từ khi được vinh danh với giải thưởng “Gương mặt trẻ Thể thao của năm 2025”, Đình Bắc đã nói về mong muốn ra nước ngoài thi đấu sau khi mùa giải khép lại. Anh thừa nhận chưa biết những khó khăn nào đang chờ phía trước, nhưng xác định mục tiêu là tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và thử sức ở những giải đấu có chất lượng cao hơn. Cách nhìn ấy cho thấy Đình Bắc không xem xuất ngoại là phần thưởng cho những gì đã làm được, mà là một thử thách mới, nơi anh phải tiếp tục chứng minh và hoàn thiện mình.

Đình Bắc với danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất' ASEAN Cup 2026. Ảnh: INT.

ASEAN Cup chưa phải giới hạn

Ngay trong khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan từng có một thế hệ cầu thủ hưởng lợi rõ rệt từ việc thi đấu tại những nền bóng đá phát triển hơn. Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda từng có những năm tháng chơi bóng tại Nhật Bản.

Theerathon thậm chí trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J-League 1 khi cùng Yokohama F. Marinos đăng quang năm 2019. Những trải nghiệm ấy giúp họ tích lũy kinh nghiệm, đồng thời nâng khả năng thích ứng với cường độ và yêu cầu chuyên môn cao khi trở về khoác áo đội tuyển.

Đã có thời điểm Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ đủ sức thi đấu tại J-League, tạo nên một đội tuyển có chất lượng và bản lĩnh đáng nể trong khu vực. Khi thế hệ ấy bước qua đỉnh cao, số cầu thủ Thái Lan duy trì được vị trí ở những giải đấu hàng đầu châu Á cũng không còn nhiều như trước.

Đây không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến những biến động của đội tuyển Thái Lan, nhưng là một kinh nghiệm đáng để bóng đá Việt Nam suy nghĩ: muốn nâng chuẩn của chính mình, cầu thủ cần được đặt vào những môi trường mà ở đó họ phải cạnh tranh để giữ vị trí, thay vì chỉ phát huy lợi thế vốn có.

Đình Bắc đang đứng trước một ngưỡng mới. V-League cho anh nền tảng và cơ hội thi đấu, các giải trẻ châu Á giúp kiểm chứng năng lực, còn ASEAN Cup 2026 cho thấy anh có thể tạo dấu ấn ở đội tuyển quốc gia.

Nhưng nếu mục tiêu không dừng lại ở việc trở thành một trong những cầu thủ tốt của bóng đá Việt Nam, những trải nghiệm ấy vẫn chưa đủ. Phía trước anh cần là một cuộc cạnh tranh mới, nơi những phẩm chất từng giúp Đình Bắc nổi bật trong nước sẽ tiếp tục được thử thách và buộc phải phát triển.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng nhìn Đình Bắc theo cách đó. Ông thừa nhận học trò đang có phong độ tốt, nhưng không muốn tiền đạo này dừng lại ở hiện tại.

“Cậu ấy phải vươn tầm châu lục, thậm chí lên đẳng cấp thế giới”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói. Đó không chỉ là lời khen dành cho một cầu thủ đang chơi tốt, mà còn đặt ra yêu cầu Đình Bắc phải tiếp tục nâng chuẩn của mình, thay vì bằng lòng với những gì đã đạt được.

Nếu chỉ hướng tới một sự nghiệp tốt ở Việt Nam, Đình Bắc đang có nền tảng đáng kể. Nhưng muốn biết mình có thể đứng ở đâu trong mặt bằng bóng đá châu Á, anh cần một phép thử khác.

Ở môi trường ấy, những phẩm chất từng giúp Đình Bắc tạo khác biệt sẽ phải được kiểm chứng, từ tốc độ xử lý bóng, khả năng tranh chấp đến cách duy trì hiệu quả khi đối thủ không cho nhiều khoảng trống. Đó là những yêu cầu mà V-League chưa phải lúc nào cũng đặt ra với một cầu thủ trẻ.

Điều quan trọng là không nên xem xuất ngoại như một đích đến tự thân. Đình Bắc cần một bước tiến phù hợp, chứ không phải một chuyến đi chỉ để tạo tiếng vang. Việc truyền thông Thái Lan từng đưa tin Vissel Kobe quan tâm đến tiền đạo Việt Nam là tín hiệu đáng chú ý, nhưng một thông tin chuyển nhượng chưa thể quyết định tương lai.

Nếu cơ hội thực sự xuất hiện, điều Đình Bắc cần quan tâm không chỉ là tên tuổi câu lạc bộ, mà còn là vị trí của mình trong kế hoạch chuyên môn, khả năng cạnh tranh và con đường phát triển phía trước.

Đình Bắc vẫn còn rất trẻ và đó là lợi thế lớn. Anh có thời gian để thử sức, chấp nhận va vấp, điều chỉnh và làm lại. Những gì tiền đạo này thể hiện ở các giải trẻ, V-League và ASEAN Cup 2026 đã mở ra cơ hội cho một bước tiến mới.

Nhưng bước qua cánh cửa ấy như thế nào, chọn môi trường nào và có thể trụ lại hay không mới là phần khó nhất. Xuất ngoại, vì thế, không phải câu chuyện Đình Bắc đi được bao xa, mà trước hết là anh có thể thích nghi và trưởng thành đến đâu khi không còn ở nơi mình đã quen thuộc với vị thế của một cầu thủ nổi bật.

Đình Bắc cùng Nguyễn Xuân Son giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Tiền đạo Việt Nam còn được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”, trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 5 nhận vinh dự này tại sân chơi khu vực, sau Nguyễn Hồng Sơn (1998), Dương Hồng Sơn (2008), Nguyễn Quang Hải (2018) và Nguyễn Xuân Son (2024).