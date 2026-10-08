Tiền đạo Đình Bắc chính thức đến Singapore

Đình Bắc chính thức sang Singapore, trước trận đấu quan trọng của CAHN với Lion City Sailors. Sự xuất hiện của tiền đạo trẻ giúp HLV Alexandre Polking có thêm một phương án đáng chú ý trên hàng công trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực.

Trận đấu với Lion City Sailors diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10 trên sân Jalan Besar. Đây là màn ra quân của Công an Hà Nội tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027, giải đấu quy tụ những đại diện hàng đầu khu vực.

Chia tay tuyển Việt Nam, tiền đạo Đình Bắc đã có mặt trong buổi tập tại Singapore, sẵn sàng cùng CAHN bước vào trận mở màn Cúp các CLB Đông Nam Á gặp Lion City Sailors. Ảnh: CLB CAHN

Sau khi vừa cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc nhanh chóng trở lại với nhiệm vụ ở cấp CLB. Việc có mặt tại Singapore cho thấy tiền đạo này nằm trong kế hoạch của HLV Polking cho trận đấu quốc tế đầu tiên của Công an Hà Nội ở mùa giải mới.

Trước trận đấu, HLV Alexandre Polking nhấn mạnh Công an Hà Nội không chỉ hướng đến việc duy trì vị thế ở bóng đá Việt Nam, mà còn xem sân chơi quốc tế là cơ hội để đội bóng nâng tầm.

“Chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng ở đấu trường quốc nội Việt Nam, tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở V.League. Nhưng những trận đấu ở đấu trường quốc tế, ở Shopee Cup hay ở đấu trường châu Á, sẽ là những thử thách để chúng tôi nâng tầm đội bóng”, HLV Polking chia sẻ.

Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil cũng thừa nhận Công an Hà Nội rất vui khi trở lại Singapore, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là kết quả trên sân.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu thể hiện quyết tâm giành chiến thắng ngay trận mở màn. Hậu vệ này cho rằng Cúp các CLB Đông Nam Á là sân chơi quy tụ những đội bóng mạnh của khu vực, vì vậy Công an Hà Nội đặt mục tiêu tiến sâu và đạt thành tích cao nhất.

Với Đình Bắc, đây tiếp tục là cơ hội để tiền đạo sinh năm 2004 tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi quốc tế. Sau những màn trình diễn đáng chú ý trong màu áo tuyển Việt Nam, sự kỳ vọng dành cho chân sút trẻ này ngày càng lớn.

Lion City Sailors chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi, đặc biệt khi Công an Hà Nội phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, với lực lượng giàu kinh nghiệm cùng những cầu thủ đang đạt phong độ tốt, đội bóng của HLV Polking có cơ sở để hướng đến một màn ra quân tích cực.

Lion City Sailors vs Công an Hà Nội diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10 trên sân Jalan Besar, Singapore. Đây sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý cho tham vọng của Công an Hà Nội ở đấu trường Đông Nam Á mùa này.