Tiền đạo 140 triệu euro tỏa sáng giúp Liverpool lội ngược dòng

Isak tỏa sáng sau gần một tháng ngồi ngoài vì chấn thương.

Liverpool ngược dòng đánh bại Brentford 2-1 trong trận đấu giàu kịch tính, dù đội chủ nhà phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai và kết thúc trận với chỉ 9 cầu thủ. Thất bại này tiếp tục phơi bày điểm yếu đáng lo ngại của Brentford, đó là đánh mất lợi thế dẫn bàn nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League kể từ khi trở lại giải đấu năm 2021.

Cụ thể, Brentford đã đánh rơi tổng cộng 105 điểm trong những trận đấu họ từng vươn lên dẫn trước. Đây là con số cao nhất Ngoại hạng Anh trong giai đoạn nói trên, phản ánh sự thiếu ổn định khiến "Bầy ong" nhiều lần phải trả giá, ngay cả khi có khởi đầu thuận lợi.

Brentford tưởng như đã nắm quyền kiểm soát khi Keane Lewis-Potter mở tỷ số ở phút 44 sau đường chuyền của Igor Thiago. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện trong thời gian bù giờ hiệp một, khi Yehor Yarmolyuk nhận thẻ đỏ vì húc đầu vào Jeremy Jacquet. Chơi thiếu người, đội chủ nhà vẫn phòng ngự kiên cường sau giờ nghỉ, nhưng sức ép liên tục từ Liverpool cuối cùng cũng khiến họ sụp đổ.

Victor Munoz ghi bàn gỡ hòa trước khi Alexander Isak hoàn tất màn ngược dòng, đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-1. Brentford còn mất Vitaly Janelt vì thẻ vàng thứ hai trong thời gian bù giờ, khép lại trận đấu với chỉ 9 người trên sân.

Chiến thắng giúp Liverpool vươn lên thứ 5 tại Premier League với 12 điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại của Brentford kể từ đầu mùa.