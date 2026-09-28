Tiền của ai, 'gu' người ấy: Sao phải chung một công thức?

Vợ chồng anh Hùng từng không ít lần tranh luận về cách sử dụng khoản tiền dành dụm của gia đình. Cùng một khoản tiền, cùng hướng đến tương lai gia đình, nhưng hai người lại có hai cách lựa chọn khác nhau. Vợ thích tiết kiệm an toàn, chồng muốn đầu tư tăng nhanh giá trị.

Thực tế, câu hỏi “nên tiết kiệm hay đầu tư?” khó có một đáp án chung. Có người ưu tiên sự ổn định, có người kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng tăng trưởng; cũng có người không muốn chọn hẳn một phía mà muốn kết hợp cả hai.

Cùng một khoản tiền, mỗi người có một ‘gu’ để tiền sinh lờiTiền giống nhau, “gu” phân bổ có thể khác nhau

Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý của Tích lũy An Gia – giải pháp tài chính kết hợp tiết kiệm – đầu tư mà Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa giới thiệu đến khách hàng.

Thay vì áp dụng một tỷ lệ chung, Tích lũy An Gia cho phép khách hàng chủ động lựa chọn tỷ lệ phân bổ giữa hai cấu phần tiết kiệm và đầu tư ngay khi tham gia. Các tỷ lệ tiết kiệm – đầu tư như 100% tiết kiệm, hoặc 70-30, 60-40, 50-50 được gợi ý, khách hàng chỉ cần đưa ra quyết định theo đúng khẩu vị. Tỷ lệ phân bổ đã lựa chọn được cố định xuyên suốt thời gian tham gia, giúp mỗi khách hàng xác lập ngay từ đầu cách dòng tiền của mình được phân bổ trong kế hoạch.

Đó cũng là tính “may đo” của giải pháp: không mặc định một công thức cho tất cả, mà trao cho khách hàng quyền lựa chọn cách dòng tiền “chảy vào” phễu phù hợp với nhu cầu của mình. Dù lựa chọn tỷ lệ như thế nào, hai cấu phần tiết kiệm và đầu tư vẫn cùng nằm trong một kế hoạch tài chính được khách hàng chủ động xác lập ngay từ đầu.

Khách hàng bắt đầu với khoản tham gia đầu tiên tối thiểu 20 triệu đồng, sau đó tích lũy định kỳ tối thiểu từ 2 triệu đồng mỗi tháng, với thời gian lựa chọn từ 1–10 năm.

Với cấu phần tiết kiệm, khách hàng được hưởng lãi suất cố định lên tới 7%/năm trong năm đầu tiên. Cấu phần đầu tư hưởng mức lợi suất theo thông báo của đối tác hợp tác với ABBank tại từng thời điểm, với lợi suất cam kết theo từng chu kỳ 12 tháng, được công bố từ đầu kỳ. Khách hàng không phải trực tiếp thực hiện hoạt động đầu tư, không mất thời gian quản lý mà vẫn nhận trọn vẹn lợi suất hấp dẫn.

Khách hàng cũng có thể linh hoạt gia tăng mức tiền đóng định kỳ theo khả năng tài chính. Khi có thêm nguồn tiền tích lũy bổ sung, khoản đóng thêm tiếp tục được áp dụng mức lãi suất/lợi suất đã xác lập từ đầu kỳ. Khách hàng có thể trực tiếp mở Tích lũy An Gia và quản lý kế hoạch tích lũy dễ dàng ngay trên app ABBank.

Đặc biệt là từ thời điểm “nhấn nút” tham gia tới khi hoàn thành kế hoạch, khách hàng không phải chi trả bất kỳ loại phí nào. Người tham gia hưởng trọn toàn bộ tiền gốc và lãi, trong khi còn nhận thêm quyền lợi bảo vệ nhằm giúp hành trình tích lũy của khách hàng trọn vẹn nhất.

“May đo” cho tương lai phải tính đường dài

Giá trị bảo vệ được ABBank tính tới khi phát triển Tích lũy An Gia bởi một kế hoạch tài chính kéo dài nhiều năm không chỉ có câu chuyện tiền được phân bổ thế nào hay sinh lời ra sao. Khả năng duy trì kế hoạch còn gắn với chính người tạo ra nguồn tài chính cho kế hoạch đó. Khi tổn thất do những rủi ro sức khỏe được giảm thiểu thấp nhất, kế hoạch tích lũy mới không bị gián đoạn.

Vì vậy, bên cạnh hai cấu phần tiết kiệm và đầu tư, tính “may đo” đường dài của Tích lũy An Gia còn thể hiện ở việc khách hàng có thêm quyền lợi bảo vệ sức khỏe mà hoàn toàn không mất phí.

Tùy kế hoạch lựa chọn, khách hàng có thể nhận quyền lợi bảo hiểm lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng; trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu đồng/năm và thời gian bảo vệ tới 71 tuổi. Quyền lợi cụ thể áp dụng theo điều kiện, điều khoản của chương trình bảo hiểm.

Khác “gu” vẫn có thể cùng đi tới mục tiêu

Quay lại câu chuyện của vợ chồng anh Hùng, cuối cùng hai người không nhất thiết phải tìm ra ai đúng hơn trong cuộc tranh luận giữa tiết kiệm và đầu tư.

Với khoản tiền dành cho kế hoạch của mình, chị có thể lựa chọn dành nhiều cho tiết kiệm; anh có thể lựa chọn ưu tiên cho đầu tư. Quan trọng là kỷ luật tài chính để duy trì kế hoạch đã chọn.

Một kế hoạch được “may đo” chỉ thực sự có ý nghĩa khi người tham gia có thể kiên trì với mục tiêu dài hạn của mình.

Với Tích lũy An Gia, ABBank đưa quyền lựa chọn ấy về phía khách hàng: tiền của mình, mục tiêu của mình và “gu” tài chính cũng do chính mình lựa chọn.