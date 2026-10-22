Tiện cho mình, nguy cho người
Hình ảnh trên được cộng tác viên Báo SGGP ghi lại vào sáng 20-10 trên đường Nhiêu Tứ, phường Cầu Kiệu (TPHCM).
Chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh, quá khổ, di chuyển nhanh trên đường khiến người lưu thông phía sau bị mất tầm nhìn, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.
Đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tien-cho-minh-nguy-cho-nguoi-post877779.html