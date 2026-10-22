Tiện cho mình, nguy cho người

Từ nhà rông văn hóa khang trang đến những tuyến đường được chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, các công trình do những đơn vị thuộc Khối thi đua số 8, Bộ Quốc phòng hỗ trợ đang góp phần cải thiện đời sống, gìn giữ bản sắc văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết quân dân tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai.