Tiền bồi thường đất ở thấp hơn giá trị suất tái định cư 1 tỷ, có phải nộp thêm?

Bà H. cho biết, gia đình bà sở hữu thửa đất ở có diện tích 40,6m2, vị trí 4, thuộc diện nhà nước thu hồi để thực hiện dự án cầu Thượng Cát (TP Hà Nội).

Theo bà H., gia đình bà được bố trí tái định cư bằng đất ở tại khu đất rộng 4,35ha trên địa bàn phường Thượng Cát. Sau đó, gia đình bà tham gia bốc thăm và được chọn một lô đất diện tích 50m2, vị trí 1 tại khu tái định cư này.

Tuy nhiên, theo phương án được UBND phường phê duyệt, gia đình bà được bồi thường gần 900 triệu đồng tiền đất ở, trong khi lô đất tái định cư có giá trên 2 tỷ đồng. Như vậy, gia đình bà dự kiến phải nộp thêm gần 1 tỷ đồng để nhận đất tái định cư.

Gia đình bà H. đã làm đơn kiến nghị rà soát lại phương án bồi thường, đồng thời đề nghị xem xét áp dụng khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, người đại diện trả lời rằng không có quy định hỗ trợ khoản tiền chênh lệch này cho người dân, mà chỉ có chính sách hỗ trợ ghi nợ số tiền còn thiếu.

Bà H. băn khoăn, việc phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của gia đình chưa áp dụng chính sách hỗ trợ theo khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024 có đúng quy định pháp luật hay không?

Người dân băn khoăn về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bị thu hồi đất ở. Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Ngoài ra, bà H. cũng thắc mắc đối với trường hợp bố trí tái định cư bằng đất tại phường Thượng Cát, diện tích suất tái định cư tối thiểu là 50m2 thì giá trị bằng tiền của suất tái định cư tối thiểu đó được xác định theo mức giá đất nào?

Bà H. cũng đặt câu hỏi trường hợp giá suất tái định cư tối thiểu cao hơn tiền bồi thường đất ở thì Nhà nước có hỗ trợ phần chênh lệch theo khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024 không? Nếu người dân nhận lô đất có giá trị cao hơn suất tái định cư tối thiểu thì người dân chỉ phải nộp số tiền vượt suất tối thiểu có đúng không?

Quy định về suất tái định cư tối thiểu

Trả lời kiến nghị của gia đình bà H., Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) viện dẫn khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024. Theo đó, trường hợp người có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ để nhận một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ phần tiền còn thiếu để đủ điều kiện nhận suất tái định cư này.

Về suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở hoặc nhà ở, diện tích đất ở tái định cư không được thấp hơn diện tích tối thiểu do UBND cấp tỉnh quy định; diện tích nhà ở tái định cư cũng không được nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định pháp luật.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở, diện tích nhà ở tái định cư không được thấp hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở. Nếu suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền, mức tiền hỗ trợ phải tương đương giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở hoặc nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

Căn cứ quy định trên và tình hình cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý đất đai cũng nêu trường hợp thực hiện các dự án, mục đích quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải thu hồi đất ở trong thửa đất có nhà ở mà người có đất thu hồi có nhu cầu tái định cư tại chỗ thông qua hoán đổi vị trí đất ở về phía sau trong phần diện tích đất nông nghiệp còn lại của thửa đất sau thu hồi.

Theo đó, nếu phần đất ở nằm trong thửa đất có nhà ở bị thu hồi, người dân có thể được xem xét bố trí tái định cư bằng cách chuyển mục đích sử dụng phần đất nông nghiệp còn lại trong thửa đất sang đất ở, trong hạn mức giao đất ở theo quy định; miễn tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở khi bố trí tái định cư theo quy định.

Theo Cục Quản lý đất đai, đây là vụ việc cụ thể nên đề nghị bà H. nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.