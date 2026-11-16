Tiền bỉm sữa bốc hơi vì đỏ đen trên mạng và lời cảnh tỉnh từ clip của Công an phường Định Công (Hà Nội)

Điểm khiến người xem dừng tay lướt mạng ngay từ những giây đầu nằm ở gương mặt người bà trong clip. Đó là Bà Tuyết, nhân vật gắn với kênh "Ăn cùng Bà Tuyết" vốn quen thuộc với hàng triệu người dùng mạng xã hội, cùng cậu thanh niên Hoàng Anh trong chiếc áo thun cam in logo của nhóm.

Vẫn giữ nguyên lối diễn tự nhiên như ngoài đời, Bà Tuyết mặc chiếc áo bảo hộ xanh lá bạc màu, đi dép nhựa đen, tay chống cán chổi tre đứng giữa sân khu tập thể mắng đứa cháu mê đỏ đen. Từ cái nhăn mặt, ngón tay chỉ thẳng vào chiếc điện thoại nằm ngang cho đến dáng đứng chống nạnh dọa báo công an, nhân vật không có cảm giác đang đọc kịch bản.

Đến cuối clip, bà đứng cạnh cán bộ Công an phường Định Công trước cổng trụ sở, trực tiếp nói nối tiếp câu cảnh báo của chiến sĩ công an rằng đừng để cờ bạc mạng phá hỏng tương lai và gia đình. Việc mời những gương mặt sáng tạo nội dung có sẵn sức hút trên mạng xã hội vào cuộc giúp thông điệp pháp luật của công an cơ sở thoát khỏi sự khô cứng, tiếp cận thẳng tới nhóm người trẻ vốn dành nhiều thời gian trên điện thoại.

Phần nội dung mở đầu với tiếng còng số tám bằng thép bập gọn vào cổ tay nam thanh niên mặc áo cam. Gương mặt cậu ta sững lại, ngơ ngác. Cú cắt cảnh chỉ kéo dài hai giây mở đầu đoạn video tuyên truyền vừa được Công an phường Định Công (Công an TP Hà Nội) đăng tải đã lập tức giữ chân người xem.

Câu chuyện nhanh chóng tua ngược về gốc cây xoài trong sân khu dân cư, nơi nhân vật tên Hoàng Anh đang ngồi xổm, hai tay cầm ngang chiếc điện thoại thông minh. Mắt dán chặt vào màn hình ván cược, cậu thanh niên lẩm bẩm tính nước ăn thua rồi tự vỗ trán tiếc nuối khi mất tiền.

Cảnh tượng ấy bị cắt ngang khi người bà mặc áo bảo hộ xanh lá, cầm chổi rơm quét sân bước tới hỏi gắt về chuyện giờ giấc. Không rời mắt khỏi màn hình, Hoàng Anh xin "nốt một phát này nữa thôi" và khoe nếu thắng sẽ "mất tích một tháng luôn".

Bà lão bức xúc gọi thói nghiện đỏ đen trực tuyến của cháu là "món quay ngang điện thoại". Khi cậu cháu cãi rằng chuyện mình chơi chẳng liên quan tới ai, người bà nhắc thẳng số tiền nướng vào điện thoại chính là tiền mua sữa, mua bỉm của con cậu. Câu thoại mộc mạc chạm đúng nỗi đau của nhiều gia đình có người vướng vào đỏ đen.

Bỏ ngoài tai lời khuyên, Hoàng Anh vẫn bấu víu vào tâm lý gỡ gạc "nhỡ cháu ăn được thì sao". Nghe bà dọa báo công an, cậu ta hất hàm thách thức "Cháu chơi ở trên điện thoại, công an nào biết mà bắt?". Câu nói vừa dứt, một bàn tay đặt lên vai kèm câu hỏi từ phía sau "Mày có chắc không?".

Chưa kịp gạt tay ra, cổ tay Hoàng Anh đã bị khóa chặt trong chiếc còng số tám. Cảnh phim chuyển về trước cổng trụ sở Công an phường Định Công. Tại đây, cán bộ tuyên truyền viện dẫn Điểm c, Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự, chỉ rõ hành vi sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để đánh bạc trái phép có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, phạt tiền bổ sung từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

Từ câu chuyện trên, Công an phường Định Công khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, tài xỉu, lô đề hay bất kỳ trò đỏ đen trực tuyến nào. Mỗi người cần cảnh giác trước lời dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" hoặc chiêu trò "chơi là thắng", "kiếm tiền nhanh", không truy cập hay chia sẻ đường link, ứng dụng cờ bạc và chủ động tố giác hành vi tổ chức đánh bạc.

Thay vì đọc văn bản luật khô khan, các chiến sĩ công an cơ sở đã tự dựng kịch bản và trực tiếp nhập vai trong clip dài đúng một phút. Lối diễn mộc mạc cùng lời thoại đậm chất ngõ xóm giúp quy định của Bộ luật Hình sự dễ nhớ, đồng thời xóa bỏ ảo tưởng rằng đánh bạc qua điện thoại sẽ không bị phát hiện.

Cách tuyên truyền ngắn gọn, bắt trúng thói quen xem video ngắn trên mạng xã hội của Công an phường Định Công rất đáng được khích lệ và nhân rộng.