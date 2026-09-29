Tiền ăn trưa bao nhiêu thì được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nghị định số 253/2026/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó quy định cụ thể về mức tiền ăn giữa ca, ăn trưa không tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cụ thể, căn cứ theo điểm g, khoản 2, Điều 8 Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định: "Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động chi cho người lao động vượt quá 1,2 triệu đồng/người/tháng . Trường hợp người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân."

Nghị định 253/2026/NĐ-CP đã quy định khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động chi cho người lao động đối với trường hợp doanh nghiệp chi trả bằng tiền, nâng mức tiền ăn giữa ca, ăn trưa không tính vào thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân từ 730.000 đồng lên 1,2 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp công ty tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Như vậy, căn cứ theo điểm g, khoản 2, Điều 8 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, nếu công ty không tổ chức bữa ăn cho người lao động mà chi trả bằng tiền thì mức chi tiền ăn ca từ 1,2 triệu đồng/người/tháng trở xuống được miễn thuế thu nhập cá nhân. Phần chi vượt quá 1,2 triệu đồng/người/tháng thì tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, để đảm bảo không vướng mắc trong quá trình thực hiện, tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Nghị định cũng đã quy định về tiền ăn giữa ca, tiền ăn trưa quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 được áp dụng từ ngày 1/7/ 2026.