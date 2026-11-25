Quyết định 163/2026/QĐ-UBND, ban hành ngày 23.11, quy định mức trần tiền ăn trưa và bữa phụ là 35.000 đồng/ngày đối với mầm non, 45.000 đồng/ngày đối với tiểu học. Ở THCS và THPT, mức trần bữa trưa là 45.000 đồng/ngày. Riêng mức trần bán trú tiểu học đã tính cả kinh phí ngân sách hỗ trợ.

Quy định có hiệu lực từ ngày 3.12.2026, áp dụng với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quyết định, không bao gồm trường công lập chất lượng cao.

Trần mới không đồng nghĩa tự động tăng tiền ăn

Tại Trường Tiểu học Thành Công, mức tiền ăn hiện là 40.000 đồng/em/ngày. Nhà trường cho biết chưa có chủ trương tự động nâng lên mức tối đa; nếu đề xuất điều chỉnh, phải dựa trên chi phí thực tế và thống nhất bằng văn bản với cha mẹ học sinh. Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt cũng xác định 45.000 đồng là giới hạn tối đa, không phải mức mọi trường bắt buộc áp dụng.

Vì vậy, phụ huynh cần nhìn vào ba khoản trong phương án của trường: tổng chi phí tiền ăn, phần được hỗ trợ và phần gia đình đóng. Gộp tất cả vào một con số “theo quy định mới” sẽ khiến người nộp tiền khó biết mình đang thanh toán cho nội dung nào.

Quyết định yêu cầu chỉ thu phần chênh lệch đối với nội dung đã có ngân sách hoặc nguồn kinh phí khác hỗ trợ. Mức thu phải được tính toán, công khai và thỏa thuận; không thu thêm cho những nội dung đã được ngân sách bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc.

Đọc riêng tiền ăn và tiền chăm sóc bán trú

Ngoài tiền ăn, dịch vụ chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng. Trang thiết bị phục vụ bán trú được quy định riêng, tối đa 200.000 đồng/học sinh/năm học ở mầm non và 133.000 đồng ở phổ thông. Đây là những khoản có đơn vị tính, nội dung khác nhau, cần thể hiện tách bạch trong thông báo thu.

Sự rõ ràng ấy giúp cuộc trao đổi giữa trường và phụ huynh đi vào điều thiết thực hơn: số tiền đã đóng được chuyển thành bữa ăn thế nào, thực đơn và định lượng có phù hợp, trẻ có ăn hết hay thường xuyên bỏ lại. Nếu đề xuất tăng tiền ăn, phần thay đổi trong chất lượng cũng cần được giải thích bằng những nội dung có thể theo dõi.

Một mức trần tạo khuôn khổ cho việc thu. Niềm tin của phụ huynh được hình thành từ cách nhà trường tính toán, công khai và chăm lo bữa ăn mỗi ngày. Con số trên thông báo cần rõ, phần cơm đến tay học sinh càng phải được chăm chút.