Tiễn 731 liệt sĩ về an nghỉ bên đồng chí, đồng đội

Nghi thức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Sáng 14/10, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Các lực lượng phối hợp đón đoàn, chuẩn bị thực hiện nghi thức an táng.

Khoảng 9 giờ 30 phút, các đại biểu cùng tổ công tác đưa hài cốt đến khu vực nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Tổ Quân kỳ, đội danh dự thực hiện nhiệm vụ tại nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Tổ Quân kỳ và đội danh dự thực hiện nghi thức tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Các lực lượng thực hiện nghi thức hạ huyệt, an táng hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức trải hoa trắng và cát tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến nơi an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đặt hoa tại phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ.

Sau các nghi thức an táng hoàn thành, người dân bắt đầu vào dâng hương và hoa để tỏ lòng tri ân các liệt sĩ.