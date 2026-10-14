Tiễn 731 liệt sĩ về an nghỉ bên đồng chí, đồng đội
Sáng 14/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thân nhân và người dân dâng hương, đặt hoa cúc trắng, tiễn các liệt sĩ về an nghỉ bên đồng chí, đồng đội.
Sáng 14/10, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Các lực lượng phối hợp đón đoàn, chuẩn bị thực hiện nghi thức an táng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tien-731-liet-si-ve-an-nghi-ben-dong-chi-dong-doi-post1394085.html