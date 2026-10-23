Tiềm năng xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt vào thị trường Trung Đông

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ITPC)

Sự kiện nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cập nhật kịp thời các cam kết trọng tâm của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE (CEPA), tận dụng hiệu quả các ưu đãi về thuế quan cùng quy tắc xuất xứ hàng hóa.

Qua đó, giúp doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội tiếp cận và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường UAE, khu vực Trung Đông và châu Phi.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: ITPC)

Trong đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) giữ vai trò là thị trường giàu tiềm năng, là trung tâm thương mại, logistics và trung chuyển chiến lược mở ra khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Trung Đông và châu Phi.

Đặc biệt, từ ngày 3/2/2026, Hiệp định CEPA chính thức có hiệu lực với cam kết UAE xóa bỏ ngay 74,2% số dòng thuế và nâng lên mức 89,2% sau 5 năm thực thi, mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc bảo đảm và phát triển thị phần xuất khẩu.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, các ưu đãi thuế quan không tự động chuyển thành đơn hàng nếu doanh nghiệp chưa thực sự am hiểu và chủ động đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về quy tắc xuất xứ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), cũng như tiêu chuẩn chất lượng thị trường, năng lực thiết lập kênh phân phối chuyên nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp không được nhầm lẫn giữa việc hưởng ưu đãi giảm thuế với khả năng thông quan hàng hóa dễ dàng, bởi hệ thống hàng rào kỹ thuật, các biện pháp kiểm dịch và an toàn thực phẩm của UAE vẫn được áp dụng khắt khe. Chứng nhận Halal của doanh nghiệp bắt buộc phải được cơ quan có thẩm quyền của UAE chính thức công nhận thì hàng hóa mới đủ điều kiện lưu thông.

Chuyên gia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ITPC)

Chuyên gia khuyến nghị, các doanh nghiệp xuất khẩu phải khẩn trương thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ chặt chẽ trước khi xuất hàng. Quy trình này đòi hỏi sự chuẩn xác trong việc xác định mã, rà soát lộ trình cắt giảm thuế, hoàn thiện chứng từ xuất xứ nội khối, thực hiện kiểm nghiệm đánh giá chuẩn Halal…