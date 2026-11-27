Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiềm năng di sản địa chất và triển vọng xây dựng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Phú Yên” đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại phường Tuy Hòa hôm nay 27/11, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước. Trong đó có các chuyên gia đến từ Hội đồng, Ban điều hành Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam…

GS. Setsuya Nakada - Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO tham luận tại hội thảo.

Gần 50 tham luận gửi đến hội thảo đề cập về “Đặc điểm địa chất và một số giá trị di sản địa chất tiêu biểu ở Công viên địa chất Phú Yên”, “Giá trị đa dạng sinh học”, “Di sản văn hóa và du lịch”, “Định hướng khuyến nghị kỹ thuật và lộ trình đề cử UNESCO”...

GS. Zhang Jianping - Trung Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO tham luận tại hội thảo.

3 nội dung chính được các chuyên gia, đại biểu tập trung làm rõ. Thứ nhất là nhận diện, đánh giá một cách khoa học, khách quan các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học của Công viên địa chất Phú Yên, đặc biệt là những giá trị có ý nghĩa quốc tế. Thứ hai là chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất mô hình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương. Thứ ba là tư vấn, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình phù hợp để tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ đề cử, hướng tới đáp ứng các tiêu chí của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Danh thắng Quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện nằm trong Công viên địa chất Phú Yên. Ảnh: Hữu Toàn.

Ông Y Nhuân Yyă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, với lợi thế kết nối những giá trị đặc sắc của Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung bộ, tỉnh Đắk Lắk tạo nên một không gian phát triển đa dạng về địa chất, cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái và bản sắc văn hóa. Đây là nguồn lực quan trọng để Đắk Lắk hướng tới phát triển xanh, bền vững và hội nhập quốc tế. Trong tổng thể không gian đó, Công viên địa chất Phú Yên trải rộng trên địa bàn 22 xã, phường ở phía Đông, với diện tích gần 2.000 km² đất liền và 1.000 km² vùng nội thủy và là khu vực có tiềm năng đặc biệt về di sản địa chất, thiên nhiên và văn hóa. Vì thế tỉnh Đắk Lắk luôn nhận thức sâu sắc việc gìn giữ và phát huy những giá trị di sản đó không chỉ là cơ hội phát triển, mà còn là trách nhiệm đối với thế hệ hôm nay và mai sau.

Công an xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk tuần tra bảo đảm ổn định an ninh trật tự tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa nằm trong Công viên địa chất Phú Yên. Ảnh: Hữu Toàn.

Bên cạnh tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước, tại hội thảo này có 3 tham luận quốc tế của GS. Setsuya Nakada - Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO; GS. Zhang Jianping - Trung Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO; TS. Guy Martini – Pháp, thành viên Ban điều hành Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO. Đó là các tham luận “Hoạt động núi lửa Kainozoi khu vực Đông Á - Đông Nam Á và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, quản lý, bảo tồn Công viên địa chất núi lửa - biển đảo ở Nhật Bản”; “Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO” và “Từ di sản địa chất đến một công viên địa chất thực sự vận hành - Đánh giá hiện trạng và lộ trình xây dựng hồ sơ đề cử Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Phú Yên”.

Di tích danh thắng Quốc gia núi Đá Bia ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk nằm trong Công viên địa chất Phú Yên. Ảnh: Lê Minh.

“Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO không phải là đích đến cuối cùng của tỉnh Đắk Lắk, mà là động lực để địa phương thực hiện tốt hơn trách nhiệm bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa và kiến tạo những giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng và các thế hệ tương lai. UBND tỉnh Đắk Lắk xác định việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất Phú Yên cần gắn kết hài hòa giữa bảo tồn di sản, nghiên cứu khoa học, giáo dục, phát triển du lịch bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, cộng đồng địa phương vừa là chủ thể bảo tồn, vừa là chủ thể thụ hưởng những giá trị từ di sản” – ông Y Nhuân Yyă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm.

Vùng biển Từ Nham ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk nằm trong Công viên địa chất Phú Yên. Ảnh: Phong Hoàng

Công viên địa chất Phú Yên thành lập theo quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh Phú Yên trước đây – nay là tỉnh Đắk Lắk. Theo Ban Quản lý Công viên địa chất Phú Yên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, các Công viên địa chất Toàn cầu đã được UNESCO công nhận tại Việt Nam tập trung ở vùng núi đá vôi, cao nguyên bazan, còn Công viên địa chất Phú Yên có biển đóng vai trò trung tâm của không gian địa chất. Tuyến bờ biển Đắk Lắk dài gần 189 km với nhiều đảo ven bờ, gành đá, đầm, vịnh, vũng… không chỉ tạo nên những cảnh quan hấp dẫn, mà còn có giá trị khoa học đặc biệt. Các bậc thềm biển cổ, doi cát nối đảo, hệ thống đầm - vịnh như Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Đầm Cù Mông là “chứng nhân” cho lịch sử mực nước biển biến đổi theo thời gian địa chất. Đây chính là lợi thế nổi bật, giúp Công viên địa chất Phú Yên tạo dấu ấn khác biệt trong mạng lưới công viên địa chất của Việt Nam và khu vực, đồng thời phù hợp với các ưu tiên toàn cầu của UNESCO về phát triển bền vững kinh tế biển và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vũng Lắm trong vịnh Xuân Đài nhìn từ trên cao cũng nằm trong Công viên địa chất Phú Yên. Ảnh: Phong Hoàng.

Được biết, bên cạnh tài nguyên địa chất, trong không gian Công viên địa chất Phú Yên còn có 3 Di tích Quốc gia đặc biệt, 19 Di tích quốc gia, hơn 80 Di tích cấp tỉnh và 4 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, cùng các danh thắng Gành Đá Đĩa, Tháp Nhạn, Vũng Rô, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh… và nhiều làng nghề, loại hình văn hóa truyền thống...