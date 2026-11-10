Tiềm năng thương mại của 'Golden Boy' Pau Cubarsí

Ngày 9/11, Pau Cubarsí (sinh năm 2007) được công bố là chủ nhân Golden Boy 2026, giải thưởng do nhật báo thể thao Italy Tuttosport tổ chức nhằm vinh danh cầu thủ trẻ xuất sắc thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Theo Reuters, trung vệ Barcelona vượt qua 24 ứng viên còn lại, trở thành hậu vệ thứ hai giành giải trong lịch sử, sau Matthijs de Ligt năm 2018. Danh hiệu là sự ghi nhận cho một năm thành công của Cubarsí trong màu áo Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Với Cubarsí, danh tiếng không còn giới hạn trên sân cỏ. Sự trưởng thành nhanh chóng của trung vệ sinh năm 2007 cũng đưa anh đến gần hơn với những chiến dịch quảng cáo thể thao và thời trang. Ngay sau khi Cubarsí được công bố giành Golden Boy 2026, adidas giới thiệu chiến dịch có sự góp mặt của trung vệ người Tây Ban Nha, quảng cáo dòng giày bóng đá Predator. Theo chuyên trang Footy Headlines, chiến dịch sử dụng thông điệp "None Shall Pass" (tạm dịch: "Không ai được vượt qua"), nhấn mạnh khả năng phòng ngự và ngăn chặn các đợt tấn công của đối phương.

Trong những hình ảnh quảng cáo, Cubarsí xuất hiện giữa không gian tối màu, cầm chiếc khiên vàng mang biểu tượng ba sọc của adidas và đôi giày phối màu xanh bạc hà, đen và vàng. Cách xây dựng hình ảnh gắn với chiếc khiên và thông điệp phòng ngự phù hợp với vị trí thi đấu của anh, đồng thời đưa khả năng phòng ngự trở thành điểm nhấn trong hoạt động tiếp thị. Việc được lựa chọn làm gương mặt trong chiến dịch Predator cho thấy Cubarsí bắt ​đầu có vị trí đáng chú ý trong hoạt động quảng bá dòng sản phẩm bóng đá của thương hiệu. Đây cũng là hình thức khai thác hình ảnh vận động viên dựa trên bản sắc chuyên môn.

Một dấu ấn khác của Cubarsí trong lĩnh vực thời trang đến từ sự hợp tác giữa Loewe và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Tháng 5/2026, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha công bố Loewe trở thành đối tác trang phục di chuyển của các đội tuyển quốc gia nam và nữ trong 4 năm (2026-2030).

Cubarsí nằm trong nhóm cầu thủ được thương hiệu lựa chọn xuất hiện trong hình ảnh giới thiệu bộ trang phục. Trên website chính thức, Loewe đăng tải hình ảnh anh cùng các tuyển thủ như Pedri, Rodri, Unai Simón và Nico Williams tại trung tâm huấn luyện Las Rozas. Bộ trang phục gồm áo khoác len, polo, quần âu và giày derby. Tất cả tạo nên hình ảnh lịch lãm khác với diện mạo quen thuộc trên sân bóng.

Về phong cách cá nhân, Cubarsí có gu ăn mặc đơn giản, không quá chú trọng phụ kiện hàng hiệu hay trang sức nổi bật. Trong những lần hội quân cùng đội tuyển, anh thường xuất hiện với áo thun đơn sắc và quần jeans. Hoodie cũng là món đồ quen thuộc mỗi khi cầu thủ xuất hiện tại sân tập. Khi xuất hiện trong những dịp cần sự chỉn chu, Cubarsí chuyển sang sơ mi và vest đen. Trong các chuyến đi chơi, anh ưu tiên áo thun, quần shorts, kính mát và mũ đội ngược. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cầu thủ thường lựa chọn các gam màu trung tính, đôi khi phối cả bộ trang phục trắng hoặc đen để tạo vẻ ngoài gọn gàng.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Tây Ban Nha AS, Cubarsí chia sẻ cuộc sống tại Barcelona khá bình thường. Anh sống cùng chị gái Irene. Cả hai chia sẻ việc nhà, từ nấu ăn đến rửa bát. Cha mẹ anh thường xuyên đến thăm từ Estanyol, ngôi làng thuộc tỉnh Girona, nơi cầu thủ trưởng thành. “Gia đình giúp tôi giữ đôi chân trên mặt đất, đặc biệt là bố mẹ và chị gái”, Cubarsí chia sẻ với AS. Anh cũng theo học chương trình Quản trị kinh doanh và Quản lý, dành 3 buổi chiều mỗi tuần cho việc học để chuẩn bị cho tương lai ngoài bóng đá.

Bên cạnh gia đình, chuyện tình cảm của Pau Cubarsí cũng thu hút sự chú ý. Anh chính thức công khai hình ảnh bên bạn gái Martina Riera trong dịp ăn mừng chức vô địch La Liga của Barcelona vào tháng 5. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Cubarsí và Martina kết thúc mối quan hệ sau khoảng 1,5 năm hẹn hò. Theo 20minutos và La Vanguardia, thông tin được nhà báo Javier de Hoyos công bố sau khi trao đổi với những người thân cận với cặp đôi.

Cubarsí trưởng thành từ La Masia, học viện đào tạo trẻ nổi tiếng của Barcelona. Anh ra mắt đội một vào đầu năm 2024 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng nơi hàng phòng ngự Barcelona. Dù sự nghiệp phát triển nhanh, những chia sẻ về gia đình, việc học và sinh hoạt thường ngày cho thấy cầu thủ vẫn cố gắng duy trì nhịp sống cân bằng. Golden Boy 2026 đưa Cubarsí tiến thêm một bước trên bản đồ bóng đá châu Âu. Cùng sự chú ý từ adidas và những lần xuất hiện trong hình ảnh thời trang của đội tuyển Tây Ban Nha, anh dần mở rộng sức hút ngoài sân cỏ.

Linh Vũ