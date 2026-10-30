Tiềm năng nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam – Argentina

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt (giữa) và đại diện Đảng Cộng sản Uruguay và Đảng Cộng sản Argentina. Ảnh: Diệu Hương/PV TTXVN tại Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đưa ra thông điệp trên tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina long trọng tổ chức ngày 29/10. Tham dự buổi lễ có đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Argentina, đại diện Đảng Cộng sản Uruguay và Argentina, Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam (ICAV) cùng đại diện Đại sứ quán Cuba. Sự hiện diện của các đại biểu và bạn bè quốc tế thể hiện tình cảm đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó với Việt Nam.

Đề cập quan hệ song phương, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Toàn diện Việt Nam – Argentina đang phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Argentina tiếp tục là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, với cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có tính bổ trợ cho nền kinh tế hai nước.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh hai bên cũng đang tích cực phối hợp trong tiến trình đàm phán Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Việc hoàn tất thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giảm rào cản thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Argentina cũng như các thành viên Mercosur.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam với việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đề ra những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước được triển khai theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng nhấn mạnh những kết quả tích cực của nền kinh tế Việt Nam, trong đó các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, dịch vụ và xuất nhập khẩu tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Việt Nam duy trì sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó có tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam và sân bay quốc tế Long Thành, đang được triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối kinh tế.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt (thứ 4, phải sang) và đại diện Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV). Ảnh: Thanh Tùng/PV TTXVN tại Argentina

Về đối ngoại, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, đồng thời phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm tại Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các diễn đàn đa phương. Trong tổng thể chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, khu vực Mỹ Latinh luôn giữ vị trí quan trọng. Việt Nam và các nước trong khu vực có nền tảng quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau từ lịch sử đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Argentina trong lao động, học tập, hòa nhập xã hội, tuân thủ pháp luật sở tại và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng Việt. Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Đại sứ quán luôn coi việc hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của kiều bào là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc.

Lễ kỷ niệm là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Argentina cùng bạn bè sở tại và quốc tế ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Argentina và các nước trong khu vực.