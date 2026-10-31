Tiềm năng hợp tác rộng mở giữa Quảng Ninh với Indonesia, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch Halal

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chia sẻ tại phiên thảo luận “Cùng kiến tạo tương lai: Liên kết du lịch bền vững và xây dựng hệ sinh thái Halal toàn diện”. (Nguồn: Mekong ASEAN)

Theo ông Trương Mạnh Hùng, thành phố Quảng Ninh đang sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, đặc biệt có 2 di sản thế giới được UNESCO công nhận: Vịnh Hạ Long và Yên Tử.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt khoảng 23 triệu lượt khách (trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế), với tổng doanh thu đạt 70.000 tỷ đồng (ước 2,7 tỷ USD). Trong công tác thu hút du khách quốc tế, Quảng Ninh đặt trọng tâm vào dòng khách từ các quốc gia Hồi giáo, trong đó có Indonesia.

Do đó, chính quyền và các doanh nghiệp thành phố rất mong muốn hợp tác phát triển du lịch Halal với các đối tác Indonesia, tập trung vào 4 lĩnh vực chính.

Thứ nhất, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch Halal và du lịch thân thiện với Hồi giáo. Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng lưu trú rất lớn với 1.370 cơ sở (trên 33.000 phòng), bao gồm 21 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao trở lên, cùng 109 tàu lưu trú trên Vịnh Hạ Long (khoảng 2.000 phòng nghỉ trên tàu).

Tuy nhiên, trong lĩnh vực du lịch Halal, địa phương mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu khi có 1 nhà hàng được công nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Halal cho du khách.

Ông Trương Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Do đó thành phố rất mong muốn khai thác thị trường này và hợp tác với các đối tác Indonesia”.

Thứ hai, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch xanh gắn với giá trị di sản. Quảng Ninh tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh hướng tới thân thiện với môi trường.

Các hành trình trải nghiệm tại Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và Yên Tử được xây dựng linh hoạt, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản và đáp ứng tốt nhu cầu tổng quát của du khách, đặc biệt là du khách đến từ Indonesia.

Thứ ba, Quảng Ninh tập trung phát triển, kết nối và nâng cao công tác xúc tiến du lịch. Các doanh nghiệp địa phương mong muốn sẽ mở các chuyến bay từ Indonesia tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để trực tiếp khai thác tuyến du lịch này.

Thứ tư, thành phố mong muốn hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch Halal, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về du lịch Halal, sẵn sàng cung cấp cho thị trường trong thời gian tới.

Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia nói chung, cũng như giữa Quảng Ninh với Indonesia nói riêng rất rộng mở, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch Halal.

“Chúng tôi mong rằng sau Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026, các doanh nghiệp Quảng Ninh sẽ có cơ hội thảo luận sâu hơn về các cơ hội hợp tác cụ thể”, ông Trương Mạnh Hùng chia sẻ.