Tiềm năng hiện đại hóa của tiêm kích Su-57 còn rất lớn

Ông Mikhail Strelets - Phó Giám đốc thứ nhất chi nhánh, kiêm Giám đốc điều hành Văn phòng thiết kế OTA và Giám đốc Văn phòng thiết kế Sukhoi đánh giá rất cao tiềm năng hiện đại hóa của tiêm kích Su-57.

Ông Strelets đã phát biểu về dự định nâng cấp chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Nga trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, được đăng tải trên trang web của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC - thành viên Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec).

"Nền tảng tiêm kích Su-57 có tiềm năng hiện đại hóa cao, cho phép tạo ra các phiên bản cải tiến từ mẫu cơ sở, bao gồm máy bay huấn luyện - chiến đấu hai chỗ ngồi, biến thể triển khai trên tàu sân bay, cũng như không người lái..."

"Không chỉ có vậy, chúng ta còn có thể sử dụng các linh kiện và bộ phận riêng lẻ dành cho Su-57 để tạo ra một dòng tiêm kích chiến thuật hạng nhẹ hoàn toàn mới", ông Strelets nói.

Bên cạnh đó, ông M. Strelets nhấn mạnh vào việc thiết kế của Su-57 có tính module và cho phép tạo ra nền tảng khoa học - kỹ thuật để điều chỉnh các thành phần hệ thống hàng không lên mức hiệu suất kỹ thuật hoàn toàn mới.

Nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho biết thêm, việc thiết kế kỹ thuật số các bộ phận cấu thành của Su-57 và thử nghiệm trong môi trường máy tính đối với những yếu tố riêng lẻ đã được sử dụng trong quá trình chế tạo chiếc máy bay chiến đấu này.

Ông Strelets nói rõ: "Các giải pháp công nghệ mới trong việc chế tạo Su-57, bao gồm sử dụng rộng rãi vật liệu composite, thiết kế kỹ thuật số tất cả các bộ phận trong hệ thống và thử nghiệm trong môi trường máy tính từng bộ phận riêng lẻ giúp tạo ra hiệu suất vượt trội".

Theo vị chuyên gia, trước hết, đặc điểm độc đáo của tiêm kích Su-57 bao gồm những tính năng mới của hệ thống hàng không, cho phép nó đạt được ưu thế trong chiến đấu.

Khả năng cơ động vượt trội kết hợp với tán xạ tín hiệu sóng radar, đặc tính đa chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ khi có thể đồng thời tấn công cả mục tiêu trên không và dưới mặt đất là chưa từng có tiền lệ.

Một điểm cần nhấn mạnh nữa là các kỹ sư của Cục Thiết kế Sukhoi khi thiết kế Su-57 đã phải cân nhắc những yêu cầu mâu thuẫn nhau về đặc tính tàng hình, khí động học và độ bền.

"Để đạt được hiệu suất chiến đấu cao của Su-57, cần phải giải quyết một số thách thức phức tạp về thiết kế và tổ chức sản xuất".

"Chúng tôi đã đạt được điều này trong khi giải quyết các yêu cầu mâu thuẫn nhau liên quan đến diện tích phản xạ radar, khí động học và độ bền bằng cách tìm kiếm giải pháp thiết kế tối ưu", ông Strelets nhấn mạnh.

Ông Strelets kết luận, những ưu điểm chính của Su-57 là mức độ cơ động cao và khả năng tàng hình, mang lại nhiều lợi thế chiến thuật.

Su-57 đồng thời là tiêm kích thế hệ thứ năm đã có thành tích chiến đấu thực tế dày dạn nhất, vượt qua cả F-22 và F-35 của Mỹ, khi được Không quân Nga sử dụng tích cực trên chiến trường Ukraine.