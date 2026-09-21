Tiềm năng hiện đại hóa của tiêm kích MiG-31 còn rất lớn

Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 Foxhound vẫn còn tiềm năng đáng kể để hiện đại hóa và phát triển hơn nữa, khi sở hữu nhiều tính năng độc nhất vô nhị, bất chấp đã ra đời cách đây hàng chục năm.

Nhà thiết kế Nikolai Chikunov thuộc Cục Thiết kế MiG tin tưởng rằng các đặc tính hiệu năng độc đáo của máy bay như khả năng hoạt động ở độ cao và tốc độ cực lớn mở đường cho việc tạo ra phương tiện hoàn toàn mới dựa trên dòng phi cơ hiện có.

Theo ông Chikunov, MiG-31 vẫn chưa khai thác hết khả năng chiến đấu của mình, xét đến hiệu năng hiện có, và đây là một thực tế khách quan không thể bỏ qua, nếu không thể chế tạo dòng phi cơ mới thì vẫn nên nâng cấp để tiếp tục sử dụng.

Nhà máy hàng không Sokol ở Nizhny Novgorod đóng vai trò then chốt trong tương lai của chiếc tiêm kích này, khi không chỉ thực hiện sửa chữa mà còn tiến hành hiện đại hóa và tân trang toàn diện đối với MiG-31.

Ông Chikunov nhấn mạnh, việc đánh giá năng lực sản xuất của nhà máy chỉ dựa trên các đơn đặt hàng hiện tại là không chính xác. Tiềm năng của cơ sở nói trên rộng hơn đáng kể và cho phép hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuy nhiên triển vọng phát triển đối với chiếc tiêm kích này có thể bị hạn chế bởi cam kết của Sokol đối với dự án máy bay dân dụng Osvey. Kịch bản tiềm năng này đã đặt ra những câu hỏi chính đáng trong giới thiết kế.

Ông Chikunov cảnh báo rằng nếu công suất chưa được sử dụng vẫn không đủ, điều này sẽ trở thành yếu tố hạn chế đối với toàn bộ chương trình nâng cấp tiêm kích MiG-31.

Mặc dù vậy Thứ trưởng Bộ Công Thương Gennady Abramenkov làm rõ rằng nhà máy vẫn chưa được chính thức chọn làm địa điểm sản xuất máy bay Osvey, khi chỉ là một trong số nhiều lựa chọn khả thi.

Trong trường hợp không được trao hợp đồng chế tạo máy bay LMS-902 Osvey, Nhà máy Sokol có thể tập trung toàn lực cho công việc hiện đại hóa MiG-31, và đây nhiều khả năng còn là một kịch bản mang lại tới lợi ích lớn hơn.

Mặc dù vậy, nếu tập trung vào việc hiện đại hóa chiếc MiG-31 thì dự án nghiên cứu chế tạo phương tiện thay thế cho nó là MiG-41 hay còn gọi bằng cái tên PAK DP có thể sẽ không còn cơ hội triển khai, do vậy vẫn cần thêm cân nhắc kỹ lưỡng trong tương lai.

Còn hiện tại, Nga vẫn đang tích cực tận dụng những khung thân tiêm kích MiG-31 được chế tạo từ thời Liên Xô để mở rộng phi đội của mình.

Những chiếc MiG-31 nói trên đang được nâng cấp lên chuẩn MiG-31K và thậm chí là MiG-31I để ngoài nhiệm vụ đánh chặn còn đảm nhiệm vai trò bệ phóng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal nhằm thực hiện những cuộc tấn công mục tiêu mặt đất.