Tiêm kích thế hệ 6 của Thụy Điển sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến?

Tập đoàn Saab đã nhận được đơn đặt hàng mới từ Cơ quan Hậu cần lực lượng vũ trang Thụy Điển (FMV) trị giá khoảng 2,9 tỷ SEK (tương đương 300 triệu USD) để tiếp tục nghiên cứu ý tưởng về một loại tiêm kích thế hệ 6 đầy triển vọng.

Thời hạn hoàn thành khối lượng công việc chính được ấn định vào giai đoạn 2026 - 2028, hợp đồng bao gồm điều khoản cho phép tiếp tục công việc trong thời gian 2029 - 2030.

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Saab, đơn đặt hàng mới nhất mà họ vừa nhận được để thúc đẩy phát triển và trình diễn các công nghệ cho một hệ thống máy bay chiến đấu tiên tiến.

Chương trình sẽ tạo ra các công nghệ tích hợp hệ thống, điều khiển tự động, radar và quản lý tín hiệu vật lý khác, bên cạnh đó là động cơ, công nghệ kỹ thuật số và quy trình sản xuất tiên tiến.

Bên cạnh đó, một trọng tâm riêng biệt nữa chính là phát triển nền tảng công nghệ và công nghiệp cho sự phát triển hơn nữa của Không quân Thụy Điển.

Theo đại diện Saab, công việc đang tiến hành nhằm mục đích xây dựng chuyên môn, giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và duy trì quyền tự do lựa chọn trong quá trình phát triển hệ thống chiến đấu của Không quân Thụy Điển ở tương lai.

Mặc dù vậy cần nhấn mạnh, đơn đặt hàng mới này không phải là hợp đồng sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ 6 và cũng không quyết định về cấu hình cụ thể của tiêm kích tương lai.

Giai đoạn mới tiếp tục công việc của Saab trong Dự án Koncept für Framtida Stridsflyg (KFS), hay còn được gọi bằng cái tên Vagval stridsflyg.

Chương trình này được thiết kế để phát triển các phương án cho sự phát triển của Không quân Thụy Điển sau năm 2040, đang được thực hiện với sự tham gia của FMV, Saab và những tổ chức nghiên cứu và công nghiệp quốc gia khác.

Thỏa thuận ban đầu cho dự án được ký kết hồi tháng 3/2024. Sang tới tháng 10/2025, Tập đoàn Saab nhận được một đơn đặt hàng bổ sung trị giá 2,6 tỷ SEK.

Yêu cầu mới bao gồm tiếp tục nghiên cứu ý tưởng, phát triển công nghệ và chuẩn bị một nguyên mẫu trình diễn với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Trong khuôn khổ công việc hiện tại, Tập đoàn Saab đang nghiên cứu nhiều phương án kết hợp các nền tảng có người lái và không người lái hoạt động như một hệ thống tác chiến duy nhất.

Ý tưởng nghiên cứu bao gồm chiến đấu cơ có người lái, máy bay không người lái cho hoạt động phối hợp với tiêm kích, đi kèm một hệ thống phân tán tích hợp cùng phương tiện mang vũ khí, cảm biến, vũ khí và hệ thống điều khiển mạng.

Vào tháng 8/2026, Saab đã công bố mô hình kích thước thật của hệ thống máy bay chiến đấu không người lái A3-001, đây được xem là nền tảng tiêm kích thế hệ 6 tương lai dành cho Không quân Thụy Điển.

Với thực tế là liên tục nhận được những khoản đầu tư mới, Tập đoàn Saab có lý do để tin tưởng sẽ sớm độc lập tạo ra một tiêm kích thế hệ 6 nội địa sở hữu tính năng tiên tiến dành riêng cho Không quân Thụy Điển.