Tiêm kích tàng hình F-35C lần đầu hạ cánh có hãm trên tàu sân bay lớp Ford

Ngày 13/10/2026, tiêm kích tàng hình F-35C của Hải quân Mỹ lần đầu hạ cánh bằng hệ thống hãm tốc trên tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN 79) tương lai tại khu vực Tây Đại Tây Dương.

Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình kiểm tra khả năng tương thích giữa dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 với tàu sân bay lớp Ford.

Tàu USS John F. Kennedy được Hải quân Mỹ tiếp nhận sơ bộ ngày 29/9, sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm nghiệm thu trong tháng 8.

Con tàu hiện tiếp tục thử nghiệm trên biển và hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật trước khi dự kiến bàn giao chính thức vào mùa xuân năm 2027.

Khác với các tàu sân bay lớp Nimitz sử dụng máy phóng hơi nước và hệ thống hãm cơ khí truyền thống, lớp Ford được trang bị Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) và Hệ thống hãm máy bay tiên tiến (AAG).

Những công nghệ này được thiết kế nhằm nâng cao hiệu suất phóng, thu hồi máy bay và tăng số lượng phi vụ có thể thực hiện.

F-35C là phiên bản tiêm kích tàng hình được phát triển riêng cho hoạt động trên tàu sân bay. Máy bay có cánh lớn hơn, càng hạ cánh được gia cố và móc đuôi chắc chắn hơn so với phiên bản F-35A của Không quân Mỹ.

Những đặc điểm này giúp máy bay đáp ứng yêu cầu cất cánh từ boong tàu và hạ cánh bằng hệ thống dây hãm.

Trong quá trình thử nghiệm trên USS John F. Kennedy, máy bay được trang bị thiết bị đo đạc chuyên dụng để ghi lại dữ liệu vận hành.

Các kỹ sư sử dụng thông tin thu thập được nhằm đánh giá hiệu suất hệ thống, phát hiện vấn đề và xác định những yêu cầu cần xử lý trước khi đưa máy bay vào hoạt động thường xuyên.

Việc tích hợp F-35C trên tàu sân bay lớp Ford từng gặp nhiều trở ngại. Tàu USS Gerald R. Ford (CVN 78), chiếc đầu tiên của lớp, đã đưa EMALS và AAG vào sử dụng nhưng các vấn đề về phát triển và độ tin cậy của những hệ thống này khiến chương trình bị chậm tiến độ.

Trong cuộc thử nghiệm tương thích máy bay hồi tháng 1/2020, tàu USS Gerald R. Ford đã phóng và thu hồi 211 máy bay thuộc 5 loại khác nhau, nhưng chưa có F-35C tham gia.

Ngoài hệ thống phóng và hãm, tàu USS John F. Kennedy còn cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng bảo dưỡng, mạng máy tính và các thiết bị phục vụ duy trì lớp phủ tàng hình.

Hải quân Mỹ cũng phải nâng cấp tấm chắn luồng khí phản lực trên boong để bảo vệ nhân viên và thiết bị trước sức nóng từ động cơ F-35C.

Dù lần hạ cánh mới nhất cho thấy tiến triển đáng kể, tàu USS John F. Kennedy vẫn cần hoàn thành các bước thử nghiệm và chứng nhận tiếp theo, đặc biệt là kiểm tra khả năng phóng F-35C bằng hệ thống EMALS. Chỉ khi các yêu cầu này được đáp ứng,

Hải quân Mỹ mới có thể tiến gần hơn đến việc triển khai thường xuyên tiêm kích tàng hình trên lớp tàu sân bay hiện đại nhất của mình.