Tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G Growler phối hợp với F-35 và F/A-18 thế nào?

Một cuộc không kích hiện đại không còn đơn giản là đưa nhiều máy bay đến mục tiêu rồi phóng vũ khí. Các nền tảng trong đội hình phải chia sẻ thông tin và thực hiện những nhiệm vụ khác nhau.

Trong đó, máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ tiêm kích và tấn công, máy bay chiến đấu F-35 có khả năng thu thập lượng lớn dữ liệu từ các cảm biến, còn máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler tập trung vào kiểm soát và tác động lên môi trường điện từ.

Hải quân Mỹ xác định Growler được tích hợp vào các đội hình tấn công và có nhiệm vụ hỗ trợ máy bay chiến đấu hoạt động trong không gian bị tranh chấp.

Máy bay chiến đấu F-35 có vai trò đặc biệt nhờ hệ thống cảm biến và khả năng hợp nhất dữ liệu.

Thay vì chỉ nhìn vào thông tin từ một cảm biến riêng lẻ, F-35 có thể kết hợp dữ liệu thu được từ nhiều nguồn để xây dựng bức tranh về môi trường tác chiến.

Những thông tin này có giá trị đối với các nền tảng khác trong đội hình khi được chia sẻ thông qua mạng lưới tác chiến.

Trong khi đó, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler tập trung vào một lĩnh vực khác: phổ điện từ.

Các hệ thống như AN/ALQ-218 giúp Growler thu nhận tín hiệu, trong khi các hệ thống gây nhiễu cho phép máy bay tác động trở lại môi trường điện từ.

Với năng lực mới như Next Generation Jammer Mid-Band, Growler có thể gây nhiễu và làm suy giảm khả năng hoạt động của radar, thông tin liên lạc và các hệ thống phòng không đối phương.

Điểm quan trọng là những máy bay này không nhất thiết phải thực hiện nhiệm vụ theo cách tách biệt. Khi F-35 phát hiện hoặc thu thập dữ liệu về một mối đe dọa, thông tin có thể được chia sẻ với các thành phần khác.

EA-18G Growler có thể sử dụng dữ liệu đó để hỗ trợ tác chiến điện tử, trong khi F/A-18E/F có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công. Ngược lại, dữ liệu điện tử do Growler thu được cũng có thể hỗ trợ nhận thức tình huống chung của đội hình.

Đây chính là ý nghĩa của khái niệm battlefield electromagnetic spectrum, tức phổ điện từ trên chiến trường.

Radar, liên lạc, dẫn đường, cảm biến và hệ thống điều khiển vũ khí đều hoạt động trong phổ này.

Khi một lực lượng kiểm soát tốt phổ điện từ, họ không chỉ biết nhiều hơn về đối phương mà còn có thể làm suy giảm khả năng đối phương phát hiện, liên lạc và phối hợp.

Hải quân Mỹ hiện coi EA-18G Growler là một nút quan trọng trong chiến tranh mạng lưới và đang nâng cấp máy bay lên Block II với máy tính nhiệm vụ, thuật toán tác chiến điện tử và năng lực kết nối mới.

Mục tiêu là để EA-18G Growler tiếp tục phối hợp hiệu quả với các lực lượng và nền tảng khác trong môi trường tác chiến ngày càng phức tạp.

Vì vậy, sức mạnh của một đội hình hiện đại không chỉ nằm ở số lượng tên lửa mà mỗi máy bay mang theo.

Một máy bay chiến đấu có thể tấn công mục tiêu, một máy bay khác thu thập dữ liệu, trong khi EA-18G Growler làm suy giảm khả năng phát hiện và phối hợp của đối phương.

Một đội hình có thể vừa nhìn thấy đối phương, vừa tấn công mục tiêu và đồng thời khiến đối phương khó nhìn thấy chính mình.