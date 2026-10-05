Tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G Growler đã từng tác chiến ở đâu?

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler chính thức bước vào chiến đấu không lâu sau khi được đưa vào biên chế. Năm 2011, Growler lần đầu tham chiến trong Operation Odyssey Dawn, chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh tại Libya.

Cũng trong năm này, phi đội VAQ-141 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của Growler từ tàu sân bay trên bầu trời Iraq, sau đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Afghanistan trong khuôn khổ Operation Enduring Freedom.

Iraq và Afghanistan sau đó trở thành những địa bàn quan trọng đối với lực lượng Growler. Một số phi đội được triển khai tới các căn cứ trên bộ như Al Asad ở Iraq và Bagram ở Afghanistan, trong khi những phi đội khác hoạt động từ tàu sân bay.

Nhiệm vụ của chúng không chỉ giới hạn ở một cuộc không kích cụ thể mà còn bao gồm hỗ trợ các lực lượng Mỹ và liên quân trong môi trường có nhiều hệ thống radar, liên lạc và phòng không.

Hải quân Mỹ cho biết, các phi đội EA-18G Growler đã tham gia những chiến dịch như Enduring Freedom, Iraqi Freedom và Inherent Resolve.

Tại Iraq và Syria, Growler tiếp tục đóng vai trò trong Operation Inherent Resolve, chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Phi đội VAQ-131, chẳng hạn, đã triển khai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler cùng tàu sân bay USS George H.W. Bush vào năm 2017 và hỗ trợ các hoạt động chiến đấu của không đoàn trên không phận Iraq và Syria.

Điểm đáng chú ý là EA-18G Growler không nhất thiết phải trực tiếp phóng vũ khí để tạo ảnh hưởng lên chiến trường.

Trong một gói không kích, máy bay tác chiến điện tử có thể đảm nhiệm nhiệm vụ thu nhận tín hiệu, gây nhiễu, hỗ trợ chế áp phòng không và bảo vệ những máy bay khác.

Một phi đội EA-18G Growler vì vậy có thể xuất hiện trong cùng chiến dịch với tiêm kích, máy bay tấn công và máy bay tiếp dầu nhưng vai trò của nó thường khó nhận biết nếu chỉ nhìn vào danh sách các mục tiêu bị đánh phá.

Hoạt động của EA-18G Growler cũng tiếp tục mở rộng sang những khu vực khác. Tài liệu của Hải quân Mỹ cho biết các phi đội EA-18G Growler từng được triển khai tới nhiều địa điểm ở châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Gần đây hơn, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đã được triển khai tới Biển Đỏ và Yemen để hỗ trợ các hoạt động chống lại những cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và tàu quân sự.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa những gì quân đội Mỹ công khai và những gì vẫn được giữ kín.

Các địa điểm triển khai, chiến dịch và một số nhiệm vụ có thể được xác nhận, nhưng chi tiết về tín hiệu nào được thu thập, phương thức gây nhiễu cụ thể hay hiệu quả điện tử trong từng phi vụ thường không được công bố đầy đủ.

Đó cũng là đặc điểm của chiến tranh điện tử. Một chiếc EA-18G Growler có thể hoạt động suốt nhiều giờ trên chiến trường mà dấu ấn của nó không nằm ở một vụ nổ, mà ở việc những chiếc máy bay khác có thể trở về an toàn.