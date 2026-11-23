Máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate của Nga vẫn chưa chứng minh được tiềm năng xuất khẩu thông qua các cuộc thử nghiệm bay thực tế. Theo tờ IDRW, Ấn Độ - quốc gia trước đây được nhắc đến như một đối tác tiềm năng cho dự án này, vẫn chưa xác nhận bất kỳ sự quan tâm nào đến việc mua sắm.

Vấn đề chính là chiếc tiêm kích đầy triển vọng này vẫn chưa thực hiện lần cất cánh đầu tiên. Kỹ sư Viktor Korolev đã tìm hiểu lý do tại sao chỉ riêng các bài thuyết trình và thông số kỹ thuật đã công bố là không đủ cho việc chế tạo máy bay hiện đại.

Kỹ sư Viktor Korolev đã phân tích triển vọng của Su-75 Checkmate, mức độ sẵn sàng về mặt kỹ thuật của dự án và tiềm năng thu hút khách hàng nước ngoài.

Su-75 Checkmate được định vị là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầy triển vọng của Nga. Dự án này cũng nhắm đến thị trường quốc tế. Tuy nhiên các khách hàng tiềm năng không chỉ muốn xem xét ý tưởng mà còn cả khả năng đã được chứng minh.

Trên trang IDRW, Ấn Độ chưa xác nhận kế hoạch mua tiêm kích Nga. Tác giả bài viết, Raunak Kunde đặc biệt lưu ý đến việc thiếu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và sự không chắc chắn xung quanh việc hoàn thành dự án.

Kỹ sư Viktor Korolev tin rằng đây chính là vấn đề cốt lõi ảnh hưởng đến sức hấp dẫn trong xuất khẩu của Checkmate.

"Trong ngành hàng không, những bài thuyết trình đẹp mắt không đảm bảo máy bay cất cánh. Bạn có thể đưa ra những thông số kỹ thuật ấn tượng, trưng bày mô hình tuyệt đẹp và nói về sự vượt trội về công nghệ.

Nhưng cho đến khi chiếc phi cơ trải qua quá trình thử nghiệm bay, tất cả những con số này chỉ là quảng cáo được nêu ra, chứ không phải là khả năng đã được chứng minh.

Khách hàng không mua một ý tưởng tiếp thị, mà là thiết bị thực tế. Họ cần kết quả thử nghiệm, độ tin cậy của hệ thống đã được chứng minh và hiểu biết về hiệu suất hoạt động của máy bay trong chiến đấu", ông Viktor Korolev nhấn mạnh.

Việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là một thách thức kỹ thuật phức tạp khi đòi hỏi sự hài hòa giữa động cơ, hệ thống điện tử, radar, phần mềm và thiết kế khung máy bay.

Ngay cả sau chuyến bay đầu tiên, nhà phát triển vẫn phải đối mặt với quá trình thử nghiệm rộng rãi, bao gồm kiểm tra tính ổn định, khả năng điều khiển, hoạt động của thiết bị và sự tuân thủ các thông số kỹ thuật đã đề ra.

"Phần khó nhất không bắt đầu từ bài thuyết trình, mà là sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Thao tác này mới cho thấy các giải pháp thiết kế đã được triển khai tốt đến mức nào. Bất kỳ vấn đề nào được phát hiện đều phải giải quyết, đôi khi đòi hỏi những sửa đổi đáng kể đối với từng hệ thống riêng lẻ.

Do vậy, việc hứa hẹn giao máy bay nhanh chóng cho khách hàng khi chiếc phi cơ đó chưa từng cất cánh là vô cùng rủi ro. Người mua nghiêm túc sẽ chờ đợi bằng chứng, chứ không tin tưởng vào những con số hào nhoáng", kỹ sư Viktor Korolev nói thêm.

Đối với Ấn Độ, thời điểm nhận các phương tiện chiến đấu mới, hợp tác công nghệ và khả năng hỗ trợ lâu dài là vô cùng quan trọng. Ấn Độ đang phát triển chương trình AMCA của riêng mình đồng thời đánh giá các đề xuất từ ​​nước ngoài.

Việc thiếu thông tin xác nhận về sự quan tâm đối với Su-75 không có nghĩa là dự án đã bị bỏ rơi hoàn toàn. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hàng không Nga phải chứng minh Checkmate có khả năng chuyển đổi từ một dự án phát triển đầy triển vọng thành chiếc máy bay chiến đấu sản xuất hàng loạt hoàn chỉnh.

Ông Korolev nhấn mạnh, chỉ đơn thuần tuyên bố về việc tạo ra máy bay thế hệ thứ năm là chưa đủ để đạt được thành công xuất khẩu. Cần phải có thử nghiệm thực tế, công nghệ đã được chứng minh và tiến độ sản xuất rõ ràng.

"Trong ngành hàng không toàn cầu, không ai bắt buộc phải chờ nhà phát triển hoàn thành công việc của họ. Nếu một chiếc máy bay vẫn ở giai đoạn nguyên mẫu trong thời gian dài, khách hàng tiềm năng sẽ bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn khác.

Su-75 vẫn còn cơ hội chứng minh giá trị của mình. Nhưng trước hết, nó phải trở thành một cỗ máy thực sự, sau đó trải qua quá trình thử nghiệm và xác nhận các đặc tính đã nêu. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nghiêm túc xem xét tiềm năng xuất khẩu quy mô lớn", vị kỹ sư kết luận

Theo IDRW