Máy bay chiến đấu Su-57 được bàn giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào tháng 2/2026. Ảnh: MW.

Su-57 được nâng cấp hệ thống cảnh báo tên lửa

Sau khi Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm thứ ba được xác nhận trong năm nay, những đoạn video mới xuất hiện đã hé lộ các thay đổi trên tổ hợp quang-điện tử 101KS của dòng máy bay này.

Những cải tiến đáng chú ý tập trung vào hai thành phần: hệ thống cảnh báo tên lửa tiếp cận 101KS-U (MAWS) và hệ thống đối kháng hồng ngoại định hướng 101KS-O (DIRCM).

Các thay đổi được ghi nhận cho thấy Nga có thể đang hướng tới xây dựng một kiến trúc phòng vệ tích hợp hiệu quả hơn, giúp Su-57 phát hiện và đối phó với tên lửa đang lao tới ở nhiều giai đoạn khác nhau của một cuộc tấn công.

Su-57 hiện là dòng tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất đang được sản xuất, được phát triển bên ngoài Trung Quốc và Mỹ. Theo Military Watch Magazine, mẫu máy bay này cũng đã trải qua mức độ thử nghiệm tác chiến cường độ cao lớn nhất trong số các dòng tiêm kích thế hệ thứ năm.

Hệ thống 101KS-U sử dụng cảm biến tử ngoại để phát hiện những tín hiệu phát xạ đặc trưng từ tên lửa đang tiếp cận, qua đó cảnh báo phi công về nguy cơ bị tấn công.

Các cảm biến cho phép Su-57 giám sát môi trường xung quanh nhằm phát hiện những vụ phóng tên lửa và mối đe dọa đang tiến gần. Khả năng này đặc biệt hữu ích trước những loại tên lửa có thể khó bị phát hiện bằng các hệ thống cảnh báo radar thông thường.

Cấu hình mới được ghi nhận dường như bổ sung một kênh cảm biến hồng ngoại bên cạnh khả năng phát hiện tia tử ngoại hiện có. Nếu được xác nhận, thay đổi này sẽ cho phép hệ thống kết hợp dữ liệu từ hai dải phổ khác nhau khi nhận diện tên lửa đang lao tới.

Việc bổ sung cảm biến hồng ngoại có thể đem lại một số lợi ích, đặc biệt là nâng cao độ tin cậy của cảnh báo tên lửa trong những điều kiện môi trường khác nhau.

Cảm biến tử ngoại và hồng ngoại phát hiện những đặc điểm khác nhau trong luồng khí phụt cũng như bức xạ nhiệt liên quan đến tên lửa. Khi kết hợp hai loại dữ liệu, hệ thống có thể phân biệt mối đe dọa thực sự với các tín hiệu nhiễu từ môi trường xung quanh hiệu quả hơn.

Kênh cảm biến bổ sung cũng có thể tạo ra khả năng dự phòng tốt hơn. Nhờ đó, hệ thống vẫn có thể duy trì chức năng cảnh báo trong trường hợp một phương thức phát hiện hoạt động kém hiệu quả.

Thay đổi rõ rệt trên máy bay chiến đấu Su-57 ​​bàn giao vào tháng 11. Ảnh: Telegram.

Hệ thống laser 101KS-O giúp đối phó tên lửa tầm nhiệt

Bổ trợ cho hệ thống cảnh báo tên lửa 101KS-U là tổ hợp đối kháng hồng ngoại định hướng 101KS-O. Hệ thống này được thiết kế để chủ động gây nhiễu khả năng dẫn đường của các tên lửa sử dụng đầu dò hồng ngoại.

Thay vì chỉ cảnh báo phi công về một cuộc tấn công, 101KS-O sử dụng năng lượng laser định hướng để làm gián đoạn khả năng bám bắt tín hiệu hồng ngoại của máy bay từ phía tên lửa đang tiếp cận.

Đây là một lớp bảo vệ bổ sung trước các loại vũ khí tìm kiếm mục tiêu bằng nhiệt, đặc biệt là những tên lửa được trang bị đầu dò hồng ngoại ảnh hóa. Loại đầu dò này có khả năng phân biệt hình ảnh mục tiêu với các biện pháp đối phó thông thường như pháo sáng mồi bẫy.

Sự kết hợp giữa hai hệ thống có ý nghĩa quan trọng bởi cảnh báo tên lửa và vô hiệu hóa tên lửa là hai giai đoạn khác nhau trong quy trình phòng vệ của Su-57.

Trong đó, 101KS-U có nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo về mối đe dọa đang tiếp cận, còn 101KS-O cung cấp phương thức chủ động nhằm tìm cách đánh bại tên lửa đó.

Một hệ thống cảnh báo được cải tiến có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy hơn để máy bay lựa chọn phản ứng phòng vệ. Trong khi đó, tổ hợp DIRCM tạo ra phương án đối phó với những mối đe dọa đã được phát hiện và đang tiến gần đến máy bay.

Hiệu quả của sự kết hợp này phụ thuộc vào mức độ tích hợp giữa các cảm biến và hệ thống đối kháng, cũng như tốc độ máy bay xử lý thông tin và phản ứng trước một cuộc tấn công tên lửa.

Máy bay chiến đấu Su-57 được bàn giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào tháng 11. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tăng khả năng sống sót trước tên lửa ngày càng hiện đại

Những cải tiến được ghi nhận trên Su-57 nằm trong nỗ lực rộng hơn nhằm tăng khả năng sống sót của dòng tiêm kích này trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp từ tên lửa không đối không và tên lửa đất đối không.

Tiêm kích thế hệ thứ năm được thiết kế để giảm khả năng bị đối phương phát hiện và tránh các cuộc giao chiến khi có thể. Tuy nhiên, công nghệ tàng hình không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị tên lửa tấn công, nhất là khi các đối thủ liên tục phát triển cảm biến có năng lực cao hơn và vũ khí dẫn đường bằng hồng ngoại ngày càng tinh vi.

Vì vậy, khả năng phát hiện mối đe dọa từ nhiều hướng và triển khai các biện pháp đối phó hiệu quả đóng vai trò bổ trợ quan trọng cho thiết kế giảm khả năng bị phát hiện của máy bay.

Những cập nhật mới được cho là dành cho tổ hợp 101KS cho thấy hệ thống phòng vệ của Su-57 đang ngày càng phức tạp, với trọng tâm lớn hơn vào khả năng phát hiện đa phổ và bảo vệ chủ động trước vũ khí hồng ngoại.

Kênh cảm biến hồng ngoại bổ sung có thể giúp cải thiện đáng kể độ tin cậy của hệ thống cảnh báo tên lửa. Trong khi đó, 101KS-O cung cấp thêm một phương thức nhằm đối phó với các loại vũ khí dẫn đường bằng hồng ngoại đang tiếp cận.

Theo MW

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