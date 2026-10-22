Tiêm kích Su-30 Nga rơi ở Kaliningrad

Hai chiếc Su-30 của Nga bay trong đội hình gần trên bầu trời Zhukovsky, Nga. Ảnh minh họa: SOPA Images

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiếc tiêm kích Su-30 của Nga đã rơi tại tỉnh Kaliningrad trong chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch ngày 21/10. Hai thành viên tổ lái đã phóng ghế thoát hiểm và được lực lượng tìm kiếm, cứu nạn sơ tán khỏi hiện trường.

Bộ Quốc phòng Nga không công bố nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông báo của cơ quan này, máy bay rơi xuống khu vực không có người sinh sống và không mang theo vũ khí, đạn dược. Tính mạng hai phi công không bị đe dọa.

Theo kênh Telegram Mash ủng hộ Điện Kremlin, chiếc máy bay gặp nạn gần thành phố Chernyakhovsk, cách thành phố Kaliningrad khoảng 80–90 km về phía Đông. Một số nguồn tin truyền thông Nga cho biết cả hai phi công bị thương và được đưa đến bệnh viện quân y. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố chi tiết về tình trạng thương tích của tổ lái.

Su-30 là dòng tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ không chiến và tấn công các mục tiêu mặt đất. Nguyên nhân khiến máy bay rơi hiện chưa được xác định.

Kaliningrad có ý nghĩa chiến lược như thế nào?

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách rời phần lãnh thổ chính của Nga, nằm bên bờ biển Baltic, giáp Ba Lan và Litva — hai thành viên NATO. Vị trí này khiến Kaliningrad có vai trò quan trọng trong bố trí quân sự của Nga tại khu vực Baltic, đồng thời là địa bàn được các nước NATO theo dõi sát sao.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều diễn biến đáng chú ý. Ngày 7/10, Bộ trưởng Nội vụ Litva Martynas Katelynas đề nghị tăng cường lực lượng quân đội hỗ trợ bảo vệ biên giới với Kaliningrad. Theo các thông tin được công bố, đề nghị này liên quan đến những quan ngại an ninh khu vực và một sự cố tại biên giới Latvia - Belarus.

Khoảng 100 binh sĩ Litva đã được triển khai hỗ trợ công tác bảo vệ biên giới trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh. Những động thái này phản ánh mối quan tâm của Litva đối với tình hình an ninh tại khu vực tiếp giáp Kaliningrad.

Vụ tai nạn với chiếc Su-30 cũng diễn ra trong bối cảnh các sự cố liên quan đến máy bay quân sự Nga tiếp tục được ghi nhận. Hồi tháng 9, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga rơi tại tỉnh Amur trong chuyến bay huấn luyện, khiến 6 thành viên tổ lái thiệt mạng và một người bị thương, theo hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.