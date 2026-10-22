Tiêm kích Su-30 của Nga rơi ở Kaliningrad

Vụ tai nạn xảy ra ngày 21/10, khi chiếc máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi hành đoàn đã kịp thoát hiểm, và tính mạng của các phi công không bị đe dọa. Máy bay rơi tại một khu vực không có người ở và không mang theo đạn dược trên chuyến bay này.

Thông tin về vụ rơi máy bay Nga cũng được kênh Exilenova - chuyên đăng tải dữ liệu về tổn thất khí tài quân sự Nga - chia sẻ, kèm một đoạn video được cho là ghi lại sự việc này.

Đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc máy bay rơi. (Nguồn: Exilenova)

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

Máy bay Su-30SM là biến thể của dòng Su-30 trang bị cho Không quân Nga, trang bị hệ thống điện tử hàng không nâng cấp rất hiện đại, cũng như hệ thống vũ khí cực mạnh cho phép tấn công mọi mục tiêu trên không, trên đất liền, trên biển.