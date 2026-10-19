Tiêm kích NATO không thể chặn UAV tại Litva, Nga hiện đại hóa Tu-160M và Pháp ra mắt tàu ngầm

Hoạt động quân sự quốc tế ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi tiêm kích làm nhiệm vụ tuần tra của NATO không thể bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) lạ trên bầu trời Litva do điều kiện thời tiết bất lợi. Cùng thời điểm, Nga công bố nâng cấp sâu rộng khoang điện tử của oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M, còn Pháp tiến hành chuyển giao kỹ thuật tàu ngầm hạt nhân tấn công Rubis thuộc lớp Suffren thế hệ mới.

Tiêm kích NATO gặp khó khăn khi đánh chặn UAV tại Litva

Vào sáng 18/10, một UAV chưa xác định đã xâm nhập không phận Litva, buộc quốc gia này phải phát lệnh báo động phòng không. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Litva dẫn lại bởi Militarnyi, phương tiện bay này có thể đã di chuyển từ hướng Ba Lan vào nội địa.

Hình minh họa quy trình phát hiện UAV của Litva. Ảnh: Bộ Quốc phòng Litva

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas xác nhận các tiêm kích thuộc phái bộ Kiểm soát không phận Baltic của NATO đã bám theo mục tiêu. Tuy nhiên, thời tiết xấu khiến các phi công không thể thực hiện đòn khai hỏa triệt hạ. Thủ tướng Mindaugas Sinkevicius nhấn mạnh các cơ quan hữu quan đang tiến hành điều tra hiện trường, xác định nguồn gốc và hành trình bay nhằm làm rõ nguy cơ phá hoại.

Về mặt kỹ thuật tác chiến, UAV cỡ nhỏ bay chậm và tầm thấp là thách thức lớn đối với tiêm kích phản lực. Diện tích phản xạ radar nhỏ kết hợp mây mù làm suy giảm đáng kể khả năng nhận biết thị giác và độ nhạy của cảm biến hồng ngoại. Ngoài ra, việc vận hành tên lửa đắt tiền từ hệ thống phòng không mặt đất như NASAMS để đối phó với UAV giá rẻ đặt ra bài toán chi phí bất cân xứng cho quốc phòng Litva.

Nga hiện đại hóa 80% trang thiết bị khoang lái Tu-160M

Trong lĩnh vực không quân chiến lược, Tổng giám đốc Tupolev Yuri Abrosimov cho biết oanh tạc cơ Tu-160M giữ nguyên hình dáng khí động học thời Liên Xô nhưng được trang bị lõi công nghệ số hoàn toàn mới. Theo Rostec, 80% hệ thống và thiết bị bên trong khung thân máy bay đã được thay mới hoàn toàn.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M giữ dáng cánh cụp cánh xòe thời Liên Xô, trong khi 80% hệ thống và thiết bị đã được hiện đại hóa. Ảnh: UAC

Điểm then chốt của đợt cải tiến là động cơ NK-32-02 cùng hệ thống dẫn đường, điều khiển bay và quản lý vũ khí số hóa. Thiết kế kiến trúc mở cho phép kỹ sư thay thế linh kiện lỗi thời trong tương lai mà không cần can thiệp toàn bộ máy bay. Tu-160M được công bố đạt tốc độ trên 2.000 km/h, tầm hoạt động vượt 12.000 km không cần tiếp dầu và tải trọng vũ khí trên 40 tấn.

Để nối lại dây chuyền sản xuất tại nhà máy hàng không Kazan, Nga đã số hóa toàn bộ tài liệu cũ, đổi mới hơn 40% dây chuyền công nghệ và khôi phục kỹ thuật hàn chùm điện tử chân không cho kết cấu titan. Trong khi Không quân Mỹ chuyển hướng sang oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider, Tu-160M tiếp tục là trụ cột răn đe hạt nhân đường không được Nga duy trì sản xuất.

Pháp chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Suffren

Ngày 16/10, Tập đoàn đóng tàu Naval Group và Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) đã di chuyển tàu ngầm hạt nhân tấn công Rubis (S639) tới bể Cachin ở Cherbourg để chuẩn bị cho giai đoạn hạ thủy. Đây là chiếc thứ năm thuộc đề án Barracuda (lớp Suffren) dành cho Hải quân Pháp.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Rubis, chiếc thứ năm lớp Suffren, được chuyển từ xưởng của Naval Group ở Cherbourg tới bể hạ thủy Cachin ngày 16/10/2026. Ảnh: Naval Group

Tàu ngầm lớp Suffren sở hữu chiều dài 99,5 m, lượng giãn nước khi lặn 5.300 tấn, vận hành nhờ lò phản ứng hạt nhân K15 công suất nhiệt 150 MW kết hợp động cơ phản lực nước. Hệ thống này giúp tàu đạt tốc độ lặn hơn 25 hải lý/giờ và lặn sâu trên 350 m với thời gian hoạt động độc lập 75 ngày.

Vũ khí của tàu bao gồm 4 ống phóng lôi cỡ 533 mm mang theo tối đa 24 đầu đạn, gồm ngư lôi hạng nặng F21, tên lửa diệt hạm SM39 Exocet và tên lửa hành trình tấn công mặt đất MdCN có tầm bắn trên 1.000 km. Khả năng bắn MdCN từ trạng thái lặn mang lại cho lực lượng hải quân năng lực tập kích sâu vào lục địa đối phương với độ chính xác cao.