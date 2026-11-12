Tiêm kích NATO 2 lần phóng tên lửa nhưng vẫn bắn trượt UAV xâm nhập Litva

Litva ban bố nhiều cảnh báo an ninh hàng không trong đêm 10/11 sau khi phát hiện các máy bay không người lái (UAV) hoạt động gần biên giới.

Cảnh báo vàng đầu tiên được áp dụng tại vùng Vilnius và Utena, sau đó dỡ bỏ vài giờ. Một cảnh báo khác được ban hành gần như ngay lập tức tại vùng Alytus, rồi mở rộng ra phần lớn miền trung và miền bắc nước này.

Báo động cuối cùng được nâng lên mức đỏ, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn.

Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva, cho biết giới chức phát hiện 3 UAV tại Belarus trong sự việc đầu tiên, nhưng không chiếc nào xâm nhập không phận Litva. Một UAV sau đó bay vào vùng trời Latvia.

Trong sự việc thứ hai, một UAV được cho là xuất phát từ Belarus đã tiến vào không phận Litva gần thành phố Druskininkai, di chuyển về phía bắc qua nhiều khu vực rồi rời khỏi lãnh thổ nước này.

Chuẩn đô đốc Giedrius Premeneckas, Tham mưu trưởng quân đội Litva, xác nhận các tiêm kích trực ban NATO đã 2 lần tìm cách phá hủy UAV nhưng thất bại. Mục tiêu ban đầu được phát hiện gần thành phố Kaunas.

Theo ông Premeneckas, lực lượng phòng không tránh khai hỏa trong một số thời điểm nhằm hạn chế nguy cơ gây thương vong cho dân thường. Điều kiện thời tiết sau đó trở nên bất lợi, buộc các tiêm kích phải tiếp cận mục tiêu nhiều lần.

Tên lửa cuối cùng được phóng khi điều kiện cho phép, nhưng vẫn không đánh trúng UAV. Một tên lửa đã tự hủy sau khi bắn trượt, mảnh vỡ rơi xuống đất và được thu hồi.

Tham mưu trưởng quân đội Litva cho biết nguyên nhân chính xác khiến chiến đấu cơ không tiêu diệt được mục tiêu sẽ được xác định sau cuộc điều tra toàn diện, bao gồm đánh giá dữ liệu từ tiêm kích, hệ thống quang điện tử và mảnh vỡ tên lửa.

Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius cho biết 4 UAV đã làm gián đoạn không phận khu vực trong đêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas nhận định các UAV rất có thể thuộc về Ukraine và đang hướng tới một số mục tiêu tại Nga, nhưng bị bay chệch hướng.

Litva đang phối hợp với Ba Lan, Latvia và Estonia điều tra vụ việc. Ukraine chưa đưa ra bình luận.

Các quốc gia Baltic từng nhiều lần ghi nhận UAV Ukraine bay vào không phận trong những tháng gần đây.

Moskva cáo buộc các nước Baltic cho phép Kiev sử dụng không phận để tấn công mục tiêu tại Nga, nhưng những nước này bác bỏ.