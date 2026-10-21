Tiêm kích Mirage 2000D Pháp rơi trong đêm, 1 người thiệt mạng

Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 thành viên phi hành đoàn được cho là đã thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

Máy bay Dassault Mirage 2000D thực hành tiếp nhiên liệu trên. (Ảnh: DB)

Theo Không quân và Vũ trụ Pháp, tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 40 phút (giờ địa phương). Trong tuyên bố ngày 21/10, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể, nhưng vẫn đang chờ xác nhận danh tính.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc Phi đội Chiến đấu 2/3 Champagne, đóng tại căn cứ không quân 133 Nancy-Ochey. Đây là tiêm kích 2 chỗ ngồi, chở một phi công và một sĩ quan hệ thống vũ khí, được gọi là NOSA trong Không quân và Vũ trụ Pháp.

Đại tá David Pappalardo, người phát ngôn Không quân Pháp, cho biết phi hành đoàn gồm một phi công trẻ đang trong quá trình huấn luyện và một sĩ quan hệ thống vũ khí giàu kinh nghiệm, đã tích lũy nhiều giờ bay. Ít nhất 1 trong 2 người không thể phóng ghế thoát hiểm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Người dân tại Rogéville cho biết họ nghe thấy tiếng nổ ngay trước 23 giờ ngày 20/10. Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, một máy bay không người lái (UAV) đã xác định được vị trí xác chiếc Mirage 2000D tại khu vực đồng ruộng và rừng cây nằm giữa các làng Rogéville, Tremblecourt và Domèvre-en-Haye, giữa hai thành phố Toul và Pont-à-Mousson.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đội tìm kiếm từ căn cứ không quân 133 nhanh chóng được triển khai đến hiện trường. Một trực thăng cứu hộ được trang bị camera hồng ngoại cũng tham gia tìm kiếm thành viên phi hành đoàn còn mất tích.

Hoạt động cứu hộ tập trung vào khu vực rộng khoảng 15 km quanh Pont-à-Mousson. Một sở chỉ huy tạm thời được thiết lập tại Rogéville để điều phối lực lượng và tổ chức tìm kiếm.

Bộ Quốc phòng Pháp đã mở hai cuộc điều tra riêng biệt, tập trung vào an toàn hàng không và các khía cạnh pháp lý, nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Truyền thông Pháp cho biết máy bay không mang vũ khí khi gặp nạn. Giới chức Pháp chưa công bố nhiệm vụ cụ thể mà phi hành đoàn thực hiện trước khi quay trở lại căn cứ Nancy-Ochey.

Mirage 2000D do tập đoàn Dassault Aviation chế tạo, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất cả ngày lẫn đêm, kể cả trong những điều kiện tác chiến phức tạp.

Pháp đã tiếp nhận tổng cộng 86 chiếc Mirage 2000D, với chiếc cuối cùng được bàn giao vào năm 2001. Trong số đó, 55 chiếc được đưa vào chương trình nâng cấp giữa vòng đời, với tổng kinh phí khoảng 532,5 triệu euro.

Chương trình nâng cấp bổ sung hệ thống điện tử hàng không mới, tên lửa không đối không MICA, súng gắn ngoài và các loại bom dẫn đường hiện đại hơn. Chiếc Mirage 2000D nâng cấp đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng 4/2025, trong khi toàn bộ dòng máy bay này được kỳ vọng tiếp tục phục vụ ít nhất đến năm 2035.