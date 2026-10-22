Tiêm kích Mirage 2000D Pháp rơi khi huấn luyện, phi công thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Pháp ngày 21/10 xác nhận một tiêm kích Mirage 2000D thuộc Không quân nước này rơi trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Meurthe-et-Moselle, vùng đông bắc Pháp. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 20/10, khi máy bay xuất phát từ căn cứ không quân Nancy-Ochey.

Theo đài truyền hình BFMTV, tai nạn xảy ra khoảng 23h35 giờ địa phương, tại khu vực giữa các làng Rogeville, Domèvre-en-Haye và Tremblecourt, phía bắc thành phố Nancy. Tổ bay gồm 2 người, một phi công và một sĩ quan điều hướng.

Nhà chức trách xác nhận phi công đã thiệt mạng, trong khi sĩ quan điều hướng mất tích. Lực lượng cứu hộ được triển khai để tìm kiếm người còn lại và xác định diễn biến vụ tai nạn.

Tiêm kích Mirage 2000D

Ông Henry Lemoine, lãnh đạo thị trấn Pont-à-Mousson, cho biết lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã được huy động với quy mô lớn tới hiện trường. Trong thông báo trên mạng xã hội Facebook, ông cho hay các mảnh vỡ máy bay được phát hiện nhờ một thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, chính quyền chưa công bố thêm thông tin chi tiết khi hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Một trung tâm điều phối ứng phó khủng hoảng được thành lập tại Rogeville. Chính quyền địa phương đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn giao thông tại các khu vực lân cận hiện trường.

Cuộc điều tra đã được khởi động nhằm xác định nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn. Hiện chưa có kết luận chính thức về yếu tố dẫn đến máy bay rơi.

Mirage 2000D là biến thể máy bay chiến đấu đa nhiệm được Pháp phát triển, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất và sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác. Pháp vừa hoàn tất chương trình nâng cấp đội bay Mirage 2000D, đồng thời dự kiến duy trì dòng máy bay này trong biên chế đến khoảng năm 2030.

Theo Military Today, TWZ