Tiêm kích MiG-35 Nga lộ diện trong nhiệm vụ ngăn chặn tấn công UAV tầm xa của Ukraine

Không quân Vũ trụ Nga hiện chỉ có 6 chiếc MiG-35, bên cạnh 86 máy bay MiG-29 thuộc nhiều phiên bản khác nhau.

Tiêm kích MiG-35 của Nga. (Ảnh: DE)

Theo thông tin được đăng tải kèm bức ảnh phi công Nga ngồi trong buồng lái MiG-35, được cho là đã tham gia các nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái (UAV) Ukraine.

Theo Defense Express, tình trạng sẵn sàng chiến đấu của phi đội MiG-29 Nga hiện vẫn chưa rõ. Vì vậy, chưa thể xác định có bao nhiêu chiếc trong số 86 máy bay này còn đủ khả năng hoạt động để tham gia ngăn chặn các đợt tập kích bằng UAV tầm xa của Ukraine.

Đối với MiG-35, Nga từng tuyên bố sử dụng dòng tiêm kích này trong các chiến dịch quân sự tại Ukraine từ năm 2023. Sáu chiếc MiG-35 nói trên thuộc lô sản xuất thử nghiệm, gồm 4 máy bay một chỗ ngồi và 2 máy bay hai chỗ ngồi. Quá trình chế tạo lô máy bay này kéo dài khoảng năm, từ năm 2018 đến năm 2023.

Số lượng hạn chế khiến MiG-35 trở thành một trong những dòng tiêm kích hiếm hoi trong lực lượng không quân Nga. Việc loại máy bay này được cho là tham gia đánh chặn UAV Ukraine vì thế thu hút sự chú ý, dù chưa rõ mức độ triển khai thực tế.

Nga giới thiệu MiG-35 là phiên bản phát triển từ MiG-29, với tầm bay tăng khoảng 50% và khả năng mang tải trọng chiến đấu tối đa 6.500 kg tại chín điểm treo vũ khí.

Theo các thông số được công bố, máy bay có thể sử dụng nhiều loại tên lửa không đối không, gồm R-73, R-27 và R-77, cũng như các tên lửa không đối đất như Kh-29, Kh-31 và Kh-38.

Truyền thông thân Nga từng mô tả MiG-35 là phương án có chi phí thấp hơn nhưng vẫn hiệu quả, có thể cạnh tranh với tiêm kích đa nhiệm F-16 Block 70/72 của Mỹ. Tuy nhiên, những tuyên bố này chưa đi kèm bằng chứng thuyết phục để chứng minh ưu thế về chi phí và hiệu quả của MiG-35 so với đối thủ Mỹ.