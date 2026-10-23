Tiêm kích MiG-35 Nga lần đầu tham gia chiến đấu

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã điều động các tiêm kích MiG-35 để bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine. Thông tin này được đăng tải trên kênh Telegram "Sunflower" có liên kết với ngành hàng không Ukraine đăng tải.

"Máy bay chiến đấu MiG-29 và thậm chí cả MiG-35 của Nga đã tham gia đẩy lùi các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào mục tiêu nằm sâu phía sau hậu phương trong một thời gian khá dài", thông báo cho biết.

Cần nhấn mạnh, máy bay chiến đấu hạng trung MiG-35 được chính thức giới thiệu vào năm 2017, và một năm sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng cung cấp loại tiêm kích này.

Tính đến tháng 10/2026, theo các nguồn tin công khai, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang vận hành thử nghiệm 4 chiếc MiG-35S và 2 chiếc MiG-35UB.

Không quân Nga mặc dù bắt đầu nhận các máy bay chiến đấu MiG-35 theo lô nhỏ vào năm 2019, nhưng nhà máy chưa triển khai sản xuất hàng loạt dòng tiêm kích này trên quy mô lớn.

Những chiếc MiG-35 một chỗ ngồi và MiG-35D hai chỗ ngồi là các phiên bản phát triển tiếp theo của máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB và MiG-29M/M2 từng được giới thiệu trong quá khứ.

Tiêm kích MiG-35 trang bị động cơ RD-33MK được hiện đại hóa sâu rộng với thời hạn sử dụng tăng lên đến 4.000 giờ, đi kèm khả năng điều hướng vector lực đẩy 3 chiều (3D TVC), mang lại khả năng "siêu cơ động".

Trạm radar mới Zhuk-A/M với ăng ten mảng pha chủ động (AESA) được lắp đặt trên máy bay cho phép nó đồng thời theo dõi tới 30 mục tiêu trên không ở khoảng cách tối đa 160 km và tấn công 6 đối tượng nguy hiểm nhất trong số đó.

Các loại vũ khí không đối không chính của MiG-35 gồm tên lửa tầm ngắn R-73, tên lửa tầm trung R-77 (RVV-AE) sử dụng hệ thống dẫn đường bằng radar, cũng như loại R-27 cổ điển hơn. Khả năng tương thích với các phiên bản cụ thể phụ thuộc vào cấu hình máy bay.

So với MiG-29 thời Liên Xô, khả năng của MiG-35 mạnh hơn đáng kể nhưng vẫn không thể cạnh tranh với Su-30 hay Su-35 nặng hơn đang được sản xuất hàng loạt, và đó là lý do tại sao chiến đấu cơ này khó có thể được đưa vào hoạt động thực sự trong VKS.

Mặc dù từ năm 2014, tổ hợp MiG đã công bố triển vọng sản xuất hơn 100 máy bay loại này nhưng thực tế mới chỉ có vỏn vẹn 6 chiếc theo "đơn đặt hàng miễn cưỡng" của Không quân Nga.

Nga vẫn tích cực giới thiệu MiG-35 với khách hàng nước ngoài nhằm tìm kiếm hợp đồng xuất khẩu đầu tiên, việc cho chiến đấu cơ này thực chiến có lẽ hướng đến lời khẳng định chúng đủ tin cậy và tính năng đủ tiên tiến, xứng đáng để đặt mua.