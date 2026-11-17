Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Serbia hôm 17/11, chiếc MiG-29 thuộc Lữ đoàn Không quân 204, đóng tại căn cứ không quân Batajnica, đã gặp nạn gần thị trấn Stara Pazova, cách thủ đô Belgrade khoảng 31 km về phía tây bắc.

Phi công thiệt mạng được xác định là Thiếu tá Goran Bulajic, 53 tuổi. Bộ Quốc phòng Serbia cho biết cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.

Một chiếc MiG-29 của Serbia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Serbia

Đây là một trong những vụ tai nạn hàng không quân sự tại Serbia xảy ra trong những năm gần đây. Kể từ khi tuyên bố độc lập năm 2006, quân đội nước này đã ghi nhận 14 vụ tai nạn máy bay, khiến tổng cộng 17 người thiệt mạng. Các vụ việc liên quan đến 12 máy bay và 2 trực thăng.

Không quân Serbia hiện vận hành 14 máy bay chiến đấu MiG-29, được sản xuất trong giai đoạn 1987-1991.

Nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân, Serbia đã ký thỏa thuận mua 12 máy bay chiến đấu Rafale F4 do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp sản xuất vào năm 2024. Thương vụ có giá trị 2,7 tỷ euro, dự kiến máy bay sẽ được bàn giao từ năm 2028.

Việc mua sắm phi đội Rafale nằm trong kế hoạch thay thế các máy bay MiG-29 đã phục vụ trong nhiều thập kỷ, qua đó nâng cao năng lực tác chiến và hiện đại hóa lực lượng không quân Serbia.