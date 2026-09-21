Tiêm kích J-36 thế hệ thứ sáu của Trung Quốc sẽ được trang bị laser chiến đấu?

Trong khi ở Mỹ, các loại laser chiến đấu trên mặt đất và trên tàu chiến có công suất hàng chục kW, thì Trung Quốc đang phát triển một loại laser hàng không với công suất hàng trăm kW để tích hợp vào tiêm kích J-36.

Điều này sẽ biến J-36 thành máy bay phòng không có khả năng đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa hành trình mà không cần sử dụng bất kỳ loại đạn thông thường nào.

Các chuyên gia nhận xét, hệ thống laser sẽ được lắp đặt trên tiêm kích J-36 mới nhất của Trung Quốc - vốn đã được xếp vào loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu nhờ một số giải pháp mang tính cách mạng, là thông tin rất đáng chú ý.

Ít nhất thì Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) hiện đang nghiên cứu việc chế tạo và tích hợp các loại vũ khí như vậy. Một áp phích tương ứng, chỉ tiết lộ một phần đặc điểm, đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong các dữ liệu công khai, có thể thấy rõ hệ thống laser sẽ có tổng trọng lượng 360 kg. Nhưng công suất lại được ghi là "*00 kW", tức là chúng ta đang nói đến ít nhất 100 kW, hoặc hơn.

Công suất của hệ thống này giúp Trung Quốc tiến gần hơn đến việc phát triển các loại laser chiến đấu thử nghiệm đầy hứa hẹn dành cho tàu chiến hoặc trên mặt đất. Tuy nhiên giải pháp sản xuất hàng loạt đầu tiên có công suất thấp hơn nhiều.

Đặc biệt, để so sánh, hệ thống laser chiến đấu sản xuất hàng loạt đầu tiên của Mỹ là Locust X3 chỉ có công suất 30 kW. Trong khi tổ hợp HELIOS trên tàu chiến có công suất 60 kW, so với kế hoạch đạt 150 kW.

Chỉ có tại Israel, tổ hợp Iron Beam 450 của Rafael mới đạt công suất theo công bố là 100 kW. Tuy nhiên không nêu rõ liệu chỉ số này đạt được bằng cách cộng công suất của hai hệ thống laser, hay đạt được trên từng hệ thống riêng lẻ.

Đồng thời công suất lên đến 100 kW cho phép chúng ta tự tin nói về khả năng sử dụng laser để chống lại không chỉ máy bay không người lái mà còn cả tên lửa hành trình.

Điều này có thể biến J-36 thành một máy bay phòng không chuyên dụng với khả năng bay lơ lửng trên không hàng giờ và tiêu diệt mục tiêu mà không cần sử dụng đạn dược.

Ngoài ra việc lắp đặt hệ thống laser chiến đấu này khá khả thi với kích thước của J-36, một loại máy bay thực sự lớn với trọng lượng cất cánh, theo ước tính khoảng 50 - 55 tấn và sải cánh lên tới 20 mét.

Sở dĩ kích thước của J-36 rất quan trọng bởi vì ngoài bản thân bộ phát, hệ thống vũ khí laser còn cần không gian cho hệ thống lưu trữ năng lượng.