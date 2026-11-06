Tiêm kích J-20 Trung Quốc lộ diện với chế độ 'quái thú'

Đoạn video công bố ngày 4/11 cho thấy tiêm kích J-20 mang 8 tên lửa đối không PL-15 trên các giá treo ngoài dưới cánh. Đây là cấu hình ít xuất hiện ở dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này.

Tăng hỏa lực và đánh đổi khả năng tàng hình

Trong giới quân sự phương Tây, việc tiêm kích tàng hình mang thêm vũ khí bên ngoài thường được gọi là cấu hình “quái thú” (beast mode). Những tên lửa treo ngoài bổ sung cho số đạn trong các khoang vũ khí, giúp máy bay tăng đáng kể hỏa lực.

J-20 với tám tên lửa PL-15 được gắn bên ngoài (trái) và tiêm kích J-20

Đổi lại, tên lửa và giá treo làm tăng tín hiệu phản xạ radar, khiến máy bay dễ bị phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu từ khoảng cách xa hơn. Vì vậy, khi cần ưu tiên khả năng tàng hình, tiêm kích thế hệ thứ năm thường mang toàn bộ vũ khí trong thân.

Dự đoán tiêm kích mang 16 tên lửa không đối không theo phương án kết hợp 8 quả treo ngoài với 8 quả trong thân, gồm 6 tên lửa dẫn đường bằng radar ở khoang chính và 2 tên lửa dẫn đường hồng ngoại ở hai khoang bên.

Trước đó, vào tháng 2/2025, hình ảnh một chiếc J-20 dường như mang 8 tên lửa PL-15 đã xuất hiện, với các quả đạn bố trí thành từng cặp trên 4 giá treo dưới cánh. Một video khác vào tháng 9/2025 tiếp tục ghi nhận cấu hình tương tự, cho thấy đây có thể là phương án được thử nghiệm nhiều lần.

Chiếc máy bay trong những hình ảnh ban đầu có lớp sơn lót màu vàng nhạt, thường thấy ở máy bay đang thử nghiệm. Chi tiết này làm dấy lên khả năng cấu hình vũ khí được Tập đoàn Máy bay Thành Đô đánh giá, thay vì do một đơn vị chiến đấu trình diễn.

Theo nhận định của Military Watch, cấu hình mang nhiều tên lửa có thể phù hợp khi đánh chặn những mục tiêu có năng lực tự vệ hạn chế, như máy bay ném bom hoặc máy bay không người lái. Trong các nhiệm vụ như vậy, việc tăng số lượng đạn có thể được ưu tiên hơn khả năng tàng hình.

Mở rộng lựa chọn vũ khí và phương án tác chiến

J-20 có thể phối hợp với J-16, dòng tiêm kích không tàng hình có kích thước nhỉnh hơn và khả năng mang nhiều tên lửa.

Trong phương án này, J-20 giữ cấu hình tàng hình để hoạt động gần không phận đối phương, sử dụng cảm biến phát hiện mục tiêu rồi truyền dữ liệu cho J-16 ở phía sau thực hiện đòn đánh.

Khi mang thêm tên lửa bên ngoài, J-20 có thể đảm nhiệm nhiều hơn vai trò cung cấp hỏa lực, qua đó giảm nhu cầu hỗ trợ từ J-16 trong một số nhiệm vụ.

Dù vậy, theo Military Watch, J-16 vẫn có lợi thế về thiết kế đơn giản hơn, yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn và radar kích thước lớn, công suất cao.

Tên lửa không đối không PL-15 (ở giữa) và PL-10 của Trung Quốc trong khoang vũ khí của máy bay chiến đấu tàng hình J-20

Các giá treo ngoài còn mở ra khả năng tích hợp những loại tên lửa quá lớn để đặt trong khoang vũ khí. Một ví dụ là PL-17, tên lửa đối không tầm rất xa được đánh giá hướng tới các máy bay hỗ trợ có giá trị cao, hoạt động cách xa tuyến đầu.

Do kích thước lớn, PL-17 được cho là không phù hợp với khoang vũ khí bên trong J-20. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cấu hình giá treo xuất hiện trong video có được thiết kế để sử dụng loại tên lửa này hay không.

Một hướng phát triển khác là PL-16, loại tên lửa được nhắc đến trong các đánh giá về vũ khí tương lai của J-20. Thiết kế nhỏ gọn hơn được kỳ vọng giúp tăng số tên lửa tầm xa bố trí trong thân.

Nếu có khối lượng nhẹ hơn, loại đạn này cũng có thể tạo điều kiện tăng số lượng tên lửa mang bên ngoài, song khả năng đó vẫn cần được kiểm chứng.