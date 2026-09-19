Tiêm kích Italy trúng hỏa lực tại căn cứ ở Saudi Arabia sau cuộc tập kích của lực lượng Houthi

Tiêm kích Eurofighter Typhoon của Không quân Italy. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho biết chiếc máy bay F-2000 Eurofighter Typhoon đang đỗ tại khu vực riêng biệt của căn cứ khi trúng đòn. Không có quân nhân Italy bị thương và các phương tiện, cơ sở hạ tầng khác do lực lượng nước này sử dụng không bị ảnh hưởng.

Theo ông Crosetto, các biện pháp bảo vệ quân nhân đã được triển khai từ trước. Bộ Quốc phòng Italy đang đánh giá tình hình, điều kiện hoạt động của lực lượng và những phương án tác chiến tiếp theo.

King Fahd, còn được gọi là căn cứ Al Taif, nằm ở miền Tây Saudi Arabia, gần Biển Đỏ. Đây là nơi các máy bay chiến đấu Italy được triển khai để hỗ trợ chiến dịch Inherent Resolve.

Bốn chiếc Eurofighter Typhoon của Italy được điều động tới Saudi Arabia từ nửa cuối tháng 3/2026, nhằm hỗ trợ phòng không cho các đồng minh vùng Vịnh trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran.

Mặc dù nằm cách xa hơn so với nhiều căn cứ khác trong khu vực, King Fahd vẫn nằm trong tầm tấn công của lực lượng Houthi từ bờ biển phía Tây Yemen.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, liên tục nhắm mục tiêu vào các thành phố, căn cứ quân sự và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Riyadh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của lực lượng vũ trang tại Yemen.

Đây không phải lần đầu tiên khí tài quân sự Italy bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tại Trung Đông. Ngày 15/3, cuộc tập kích của Iran nhằm vào căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait đã phá hủy một máy bay không người lái MQ-9A Reaper và làm hư hại một chiếc Eurofighter Typhoon của Italy.

Vụ việc đêm 17-18/9 được cho là một trong những cuộc tấn công hiếm hoi nhằm trực tiếp vào máy bay chiến đấu do một quốc gia châu Âu vận hành tại khu vực. Sự việc có thể đặt ra yêu cầu rà soát các biện pháp bảo vệ khí tài tại những căn cứ không quân ở Saudi Arabia trước nguy cơ tấn công bằng vũ khí tầm xa.

(theo Aviationist)