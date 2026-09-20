Tiêm kích hơn 120 triệu USD của Italy trúng đòn Houthi

Một tiêm kích F-2000A Eurofighter Typhoon của Italy bị trúng đòn trong cuộc tập kích nhằm vào căn cứ không quân King Fahd tại thành phố Taif, miền tây Arab Saudi. Đây là nơi Italy triển khai lực lượng hỗ trợ phòng không cho các quốc gia vùng Vịnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto ngày 18/9 cho biết chiếc tiêm kích bị đánh trúng khi đang đỗ tại căn cứ.

Không quân Italy sau đó xác nhận không có quân nhân nào bị thương và không có phương tiện hay cơ sở hạ tầng khác do lực lượng Italy sử dụng bị hư hại.

Rome chưa công bố mức độ thiệt hại của chiếc F-2000A. Một số nguồn tin cho rằng máy bay có thể bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí không còn khả năng hoạt động, nhưng thông tin này chưa được Bộ Quốc phòng Italy xác nhận.

King Fahd là một trong những căn cứ không quân quan trọng của Arab Saudi, nằm gần thành phố Taif và biển Đỏ.

Căn cứ này cũng là nơi đặt lực lượng Italy từ giữa tháng 3, trong khuôn khổ Task Force Air - Arabia nhằm hỗ trợ giám sát và phòng thủ không phận cho các nước đối tác vùng Vịnh.

Theo Bộ Quốc phòng Italy, lực lượng này có khoảng 400 quân nhân được triển khai tại Arab Saudi, Kuwait và Bahrain.

Thành phần không quân gồm máy bay cảnh báo sớm E-550A CAEW, 4 tiêm kích F-2000A, máy bay vận tải C-130J/KC-130J, radar phòng không AN/TPS-77 và hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) ACUS-E.

F-2000A là phiên bản tiêm kích đa năng của Eurofighter Typhoon, dòng máy bay chiến đấu 2 động cơ do Italy, Anh, Đức và Tây Ban Nha hợp tác phát triển.

Chi phí mỗi chiếc thay đổi tùy cấu hình, trang bị và gói hỗ trợ. Nguồn tin Italy ước tính giá một chiếc vào khoảng hơn 120 triệu USD.

Vụ việc đánh dấu thêm một tổn thất khí tài của Italy trong chiến sự Trung Đông. Ngày 15/3, một máy bay không người lái (UAV) MQ-9A Predator của Italy bị đánh trúng tại căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait và bị vô hiệu hóa. Một số tiêm kích Italy cũng bị hư hại trong vụ tấn công.

Việc F-2000A bị đánh trúng tại King Fahd diễn ra khi Houthi tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào Arab Saudi.

Nhóm vũ trang Yemen gần đây mở rộng hoạt động tới nhiều khu vực của nước này, trong đó có các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng.