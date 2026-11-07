Tiêm kích hộ tống máy bay dân dụng châu Âu vì đe dọa đánh bom giả

Các lời đe dọa đánh bom ảnh hưởng hoạt động hàng không tại nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan và Anh.

Hơn 30 chuyến bay trên khắp châu Âu bị gián đoạn trong tuần này do làn sóng đe dọa đánh bom giả. Nhiều máy bay phải chuyển hướng, hạ cánh ngoài kế hoạch hoặc được tiêm kích hộ tống.

Theo Channel NewsAsia, ít nhất 27 chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày 5/11, trong đó có các chuyến bay nội địa tại Italy, Bulgaria và Cộng hòa Czech.

Trước đó, ngày 3/11, ít nhất 7 chuyến bay, bao gồm hai chuyến khởi hành từ Anh, cùng một tàu du lịch cũng trở thành mục tiêu của những lời đe dọa.

Một số chuyến bay khởi hành từ Serbia, Phần Lan và các nước khác phải chuyển hướng, hạ cánh ngoài kế hoạch hoặc trải qua kiểm tra an ninh bổ sung.

Đến nay, tất cả máy bay liên quan đều hạ cánh an toàn. Các cuộc kiểm tra an ninh không phát hiện chất nổ. Giới chức hiện chưa xác định được những người đứng sau vụ việc hoặc liệu chúng có liên quan với nhau hay không.

Lan sang đài truyền hình

Các đài truyền hình tại Ireland, Anh và Bulgaria nhận email đe dọa đánh bom, buộc nhân viên sơ tán hoặc ngừng phát sóng, trong bối cảnh hàng loạt chuyến bay châu Âu vừa bị đe dọa.

Cảnh sát Ireland làm nhiệm vụ bên ngoài trụ sở Đài truyền hình quốc gia RTÉ ở Dublin ngày 6/11, sau khi nhân viên đài này phải sơ tán vì nhận được lời đe dọa đánh bom. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngày 6/1, các cảnh báo được gửi đến Đài truyền hình quốc gia Ireland RTE, kênh Sky của Anh, đài tư nhân Nova TV của Bulgaria cùng một số đơn vị truyền thông khác. Lực lượng chức năng không tìm thấy bom ở bất kỳ địa điểm nào bị đe dọa.

Tại Ireland, RTE phải thay các chương trình phát sóng bằng âm nhạc và thông điệp ghi âm sẵn. Một số chương trình bị gián đoạn tới 3 giờ. Trong khi đó, trụ sở Nova TV tại thủ đô Sofia (Bulgaria) được sơ tán để cảnh sát kiểm tra. Sau khi xác nhận không có nguy cơ an ninh, nhân viên được phép trở lại làm việc và hoạt động phát sóng không bị gián đoạn.

Các chuyên gia nhận định những lời đe dọa giả này không chỉ nhằm gây gián đoạn hoạt động hàng không, truyền hình, mà còn có thể nhằm thăm dò cách các hãng và chính quyền ứng phó tình huống khẩn cấp về an ninh.

Theo ABC News, Jacob Funk Kirkegaard, chuyên gia cao cấp tại Viện nghiên cứu Bruegel ở Brussels, nhận định những lời đe dọa có thể gây xáo trộn hoạt động hàng không và ảnh hưởng đến niềm tin của hành khách đối với hệ thống hàng không châu Âu. Ngoài ra, sự việc còn có thể kéo theo những chi phí phát sinh cho việc kiểm tra, điều tra và rà soát máy bay.

Mối lo ngại gia tăng về tấn công mạng

Tình hình càng làm gia tăng lo ngại về những hành vi phá hoại và lừa đảo trên không gian mạng, sau một loạt sự cố an ninh mạng gần đây, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống siêu thị.

Chiếc Airbus A320 hạ cánh xuống sân bay sau khi chuyến bay Dublin - Rome phải chuyển hướng khẩn cấp do nhận đe dọa đánh bom. Ảnh: Reuters.

Một email gửi đến Nova TV và RTE hôm 6/11 tuyên bố: “Chúng tôi muốn cả thế giới biết đến mình. Vì vậy, một thành viên của chúng tôi đã đặt thiết bị nổ trong tòa nhà của các bạn. Nó sẽ phát nổ sau 45 phút. Đồng hồ đang đếm ngược”.

Tại Ireland, cảnh sát mất hơn 3 giờ kiểm tra toàn bộ khuôn viên RTE trước khi cho phép nhân viên trở lại làm việc. Trong khi đó, cảnh sát Bulgaria xác nhận trụ sở Nova TV tại Sofia an toàn sau khi hoàn tất kiểm tra.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin cho biết các cơ quan an ninh châu Âu vẫn chưa xác định được những lời đe dọa nhằm vào ngành hàng không và các tổ chức truyền thông xuất phát từ hành động riêng lẻ hay thuộc một chiến dịch phối hợp.

“Điều này cho thấy các hoạt động phi truyền thống như vậy có thể dễ dàng gây gián đoạn và làm đảo lộn hoạt động bình thường của xã hội”, ông Martin nói với đài RTE ngay sau khi các chương trình thời sự được phát sóng trở lại từ một đơn vị truyền hình lưu động bên ngoài trụ sở.

“Chúng ta cần giữ bình tĩnh”, ông nhấn mạnh.

“Hành khách có thể yên tâm rằng các biện pháp an ninh hàng không sẽ tiếp tục được duy trì nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho công chúng”, ông Nick Careen, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động, an toàn và an ninh của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), nói.

Thiệt hại kinh tế

Làn sóng đe dọa đánh bom giả không chỉ gây gián đoạn hoạt động hàng không mà còn kéo theo chi phí đáng kể cho các hãng bay.

Các nhân viên an ninh kiểm tra sân bay sau khi nhận được đe dọa đánh bom ngày 4/11. Ảnh: Reuters.

The Washington Post dẫn lời Philip Baum, chuyên gia an ninh hàng không và giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Coventry (Anh) cho rằng mỗi chuyến bay phải chuyển hướng do đe dọa đánh bom hoặc hành khách gây rối có thể khiến hãng hàng không thiệt hại tới 250.000 USD.

Khoản chi này bao gồm chi phí vận hành phát sinh, bố trí tổ bay thay thế khi phi công và tiếp viên vượt quá giới hạn giờ làm việc, cũng như hỗ trợ hành khách bị lỡ chuyến nối chuyến. Việc kiểm tra an ninh và máy bay nằm lại ngoài lịch trình còn có thể gây xáo trộn các chuyến bay tiếp theo trong ngày.

Tuy nhiên, ông Baum cho rằng chi phí thực tế trong đợt này có thể thấp hơn do phần lớn các chuyến bay bị ảnh hưởng là chặng ngắn, ít có khả năng phát sinh chi phí lưu trú qua đêm.

Ngoài ra, việc điều động tiêm kích hộ tống máy bay dân dụng cũng làm phát sinh chi phí cho ngân sách quốc phòng các nước. Đây là khoản chi riêng, không thuộc trách nhiệm tài chính trực tiếp của hãng hàng không.

Hình ảnh do Không quân Italy cung cấp cho thấy hai tiêm kích Eurofighter hộ tống chuyến bay của Ryanair từ Dublin đến sân bay Rome Fiumicino sáng 3/11, sau khi máy bay nhận được cảnh báo đe dọa đánh bom. Vụ việc sau đó được xác định là báo động giả. Ảnh: Không quân Italy.

Ủy viên Giao thông Liên minh châu Âu (EU) Apostolos Tzitzikostas cho biết tại Dublin rằng hiện còn quá sớm để kết luận liệu các vụ việc đe dọa an ninh gần đây có mối liên hệ với nhau không.

Theo ông Tzitzikostas, các cuộc điều tra ở cấp quốc gia vẫn đang được tiến hành. Đồng thời, cơ chế chia sẻ thông tin về an ninh hàng không của EU cũng đã được kích hoạt để phối hợp xử lý vụ việc.