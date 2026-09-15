Tiêm kích Gripen Ukraine tấn công cực mạnh nhờ bom AASM Hammer của Pháp

Bom dẫn đường chính xác AASM Hammer của Pháp sẽ được tích hợp vào máy bay chiến đấu Gripen dành cho Ukraine. Thông tin này được cơ quan Viện trợ Pháp cho châu Âu đưa tin, dẫn nguồn từ bài báo trên tờ Le Figaro.

Việc tích hợp sẽ được thực hiện thông qua nỗ lực chung của các chuyên gia Pháp và Thụy Điển, chủ yếu là Công ty Saab - nhà sản xuất loại máy bay chiến đấu này, cũng như Công ty Safran của Pháp - đơn vị tham gia sản xuất hàng không AASM Hammer.

Việc điều chỉnh bom AASM Hammer cho tiêm kích Gripen sẽ cho phép sử dụng loại đạn chính xác mà Ukraine đã quen thuộc trên các máy bay chiến đấu phương Tây mà không cần tạo ra một loại vũ khí hàng không riêng biệt.

Để làm được điều này, cần phải đảm bảo tính tương thích của quả bom với cơ cấu treo của máy bay, hệ thống điều khiển vũ khí và hệ thống truyền dữ liệu mục tiêu.

Việc tích hợp bom dẫn đường AASM Hammer lên tiêm kích Gripen sẽ là một bước quan trọng trong việc mở rộng phạm vi vũ khí cho loại máy bay chiến đấu này, vốn trước đây có khả năng tấn công hạn chế.

Cần nhấn mạnh, Pháp chủ yếu định vị bom AASM Hammer như một loại vũ khí dành cho máy bay chiến đấu Rafale của mình, và việc sử dụng nó gắn liền chặt chẽ với loại tiêm kích nói trên.

Tuy nhiên Quân đội Ukraine hiện đang sử dụng bom AASM Hammer. Trước đây loại bom này được điều chỉnh để sử dụng trên chiến đấu cơ MiG-29, và sau đó là máy bay tấn công Su-25.

AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire) là một hệ thống dẫn đường và lập kế hoạch dạng module do Công ty Safran Electronics & Defense của Pháp phát triển, cho phép chuyển đổi các loại bom thả rơi tự do tiêu chuẩn thành đạn dẫn đường có độ chính xác cao.

Hammer không phải một quả bom riêng lẻ, nó là một bộ phận được lắp đặt trên các loại bom tiêu chuẩn có trọng lượng 125, 250, 500 hoặc 1000 kg. Đặc biệt, hệ thống này có thể được sử dụng với các loại bom Mk 82, Mk 83, Mk 84 và bom xuyên giáp BLU-109.

Một trong những ưu điểm chính của AASM Hammer là tính module của hệ thống dẫn hướng. Safran cung cấp 3 tùy chọn chính: hệ thống quán tính với hiệu chỉnh vệ tinh INS/GPS, INS/GPS với dẫn hướng hồng ngoại và INS/GPS với dẫn hướng laser.

Hệ thống quán tính - vệ tinh cho phép sử dụng loại đạn hàng không này trong nhiều tình hình thời tiết khác nhau và cả trong điều kiện định vị vệ tinh hạn chế.

Phiên bản hồng ngoại được thiết kế để nhắm mục tiêu chính xác hơn vào giai đoạn cuối của chuyến bay, còn phiên bản laser được thiết kế đặc biệt để tấn công các mục tiêu có tọa độ đã biết và các vật thể di chuyển.

Tầm xa của bom phụ thuộc vào độ cao và vận tốc thả, cũng như cấu hình cụ thể của loại đạn dược. Đối với phiên bản cơ sở, Công ty Safran tuyên bố tầm bắn hơn 70 km.

Bom AASM Hammer được trang bị hệ thống mở rộng tầm bay bao gồm động cơ tăng tốc nhiên liệu rắn. Nhờ đó quả bom không chỉ lướt đi sau khi được thả mà còn nhận thêm lực đẩy để tăng tầm bay.

Trong các phiên bản mới bao gồm Hammer 250 XLR và Hammer 1000 XLR, nhà phát triển đang nỗ lực tăng thêm đáng kể tầm bắn của vũ khí.

Khác với các phiên bản cơ sở, những biến thể này sẽ được trang bị hệ thống cung cấp năng lượng khác, nhờ đó bán kính hoạt động được mở rộng.