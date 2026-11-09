Tiêm kích Gripen E đối đầu Su-35: Cuộc so tài giữa công nghệ phương Tây và sức mạnh động cơ Nga

Khi đặt Gripen E cạnh Su-35 của Nga, sự khác biệt về triết lý thiết kế thể hiện khá rõ. Gripen E là chiến đấu cơ một động cơ, có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 16,5 tấn.

Trong khi đó, Su-35 thuộc nhóm tiêm kích hạng nặng, sử dụng 2 động cơ AL-41F1S và có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 34,5 tấn. Sự chênh lệch này tạo ra những khác biệt đáng kể về tải trọng, nhiên liệu và đặc tính bay.

Su-35 có lợi thế về lực đẩy tổng thể, khả năng mang vũ khí và tầm hoạt động. Hai động cơ cùng hệ thống điều khiển vector lực đẩy giúp máy bay thực hiện những động tác cơ động ở góc tấn lớn.

Đây là ưu thế đáng chú ý trong những tình huống không chiến cự ly gần, dù kết quả thực tế còn phụ thuộc vào phi công, tên lửa và điều kiện giao chiến.

Gripen E không chạy đua về kích thước hay sức mạnh động cơ. Máy bay được trang bị radar AESA Raven ES-05, cảm biến hồng ngoại IRST và hệ thống tác chiến điện tử Arexis.

Sự kết hợp này giúp phi công có nhiều phương thức phát hiện mục tiêu, bao gồm cả radar chủ động và cảm biến thụ động.

Một điểm đáng chú ý là Gripen E có thể tích hợp tên lửa không đối không Meteor, loại vũ khí sử dụng động cơ ramjet để duy trì lực đẩy trong phần lớn hành trình.

Tên lửa này được thiết kế cho nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu ngoài tầm nhìn, tạo ra sức ép đáng kể đối với máy bay đối phương. Tuy nhiên, hiệu quả của tên lửa phụ thuộc vào dữ liệu mục tiêu, điều kiện phóng và khả năng duy trì liên kết trong quá trình bay.

Su-35 cũng sở hữu hệ thống radar mạnh, có khả năng mang nhiều loại tên lửa không đối không tầm xa và tầm gần.

Với kích thước lớn hơn, máy bay có thể mang lượng nhiên liệu và vũ khí đáng kể, tạo lợi thế trong những nhiệm vụ tuần tra hoặc tác chiến ở khoảng cách xa.

Nếu xảy ra đối đầu, không thể chỉ dựa vào thông số động cơ hay khả năng cơ động để xác định bên chiến thắng.

Khả năng phát hiện trước, chất lượng dữ liệu mục tiêu, tác chiến điện tử, tên lửa và sự hỗ trợ từ radar mặt đất hoặc máy bay cảnh báo sớm đều có thể thay đổi cục diện.

Gripen E có ưu thế ở tính linh hoạt và hệ thống cảm biến tích hợp, trong khi Su-35 nổi bật về kích thước, tải trọng và sức mạnh động lực.

Đây là cuộc so tài giữa 2 cách tiếp cận khác nhau, chứ không phải phép so sánh đơn giản để kết luận một loại máy bay vượt trội trong mọi tình huống.