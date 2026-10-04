Tiêm kích FA-50 của Ba Lan bắt đầu tuần tra không phận gần Kaliningrad

Tiêm kích hạng nhẹ FA-50GF của Không quân Ba Lan đã bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu. Thông báo này được Bộ trưởng Quốc phòng Vladyslav Kosiniak-Kamysh đưa ra vào tối ngày 2/10. Điều này xảy ra gần 3 năm sau khi nhận được những chiếc đầu tiên.

"Máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50GF vừa chính thức đi vào hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc biên giới phía Đông của chúng ta được tăng cường hơn nữa", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết.

Ông Kosiniak-Kamysh lưu ý, mặc dù các máy bay được mua mà không có vũ khí, Ba Lan vẫn xoay sở để có được tên lửa, nhờ đó giờ đây chúng có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng của đất nước.

Vào tháng 2 năm nay, báo chí biết được việc các máy bay này đã có trong trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9L Sidewinder, chúng được thiết kế để cung cấp khả năng phòng không cơ bản cho FA-50GF.

Trước đó vào năm 2023, Ba Lan đã thuê tên lửa AIM-9P từ Hàn Quốc, đồng thời mua thêm 24 tên lửa AIM-9L, đạn huấn luyện và gói hỗ trợ hậu cần trong khi chờ đợi gói thầu mua sắm tên lửa không đối không của mình được thực thi.

Máy bay chiến đấu FA-50GF bắt đầu phục vụ trong Không quân Ba Lan vào nửa cuối năm 2023. Chúng chỉ có thể sử dụng các phiên bản cũ, đã ngừng sản xuất của tên lửa không đối không AIM-9.

Đó là các phiên bản tên lửa AIM-9 thuộc dòng L, M và P, chứ không thể sử dụng AIM-9X mới mà Không quân Ba Lan đã đặt hàng cho các máy bay chiến đấu F-16 và F-35 của mình.

Ban đầu, FA-50 được dự định là loại máy bay "trung gian" mà sau này sẽ được nâng cấp lên phiên bản PL có khả năng sử dụng phiên bản tên lửa mới nhất - AIM-9X.

Tuy nhiên vào cuối năm 2025, giới truyền thông biết được rằng việc nâng cấp bị xem là "không khả thi về mặt kinh tế" và những máy bay này sẽ chủ yếu được sử dụng để huấn luyện phi công.

Đồng thời FA-50GF sẽ duy trì các khả năng chiến đấu cơ bản và thực hiện nhiệm vụ phòng không khi cần thiết. Để đạt được mục tiêu này, Không quân Ba Lan dự định tích hợp các tên lửa tầm ngắn của châu Âu gồm IRIS-T hoặc AIM-132 ASRAAM vào chúng trong tương lai.

Những vấn đề trong việc mua sắm vũ khí cho FA-50GF không chỉ phát sinh đối với tên lửa không đối không. Trong một thời gian dài, các nhà mua sắm của Quân đội Ba Lan không thể tìm được đạn dược cho các khẩu pháo tự động của máy bay.

Chỉ đến tháng 9/2025, trong khuôn khổ Triển lãm DSEI 2025, công ty Makine ve Kimya Endüstrisi của Thổ Nhĩ Kỳ mới ký một thỏa thuận xuất khẩu sang Ba Lan 100.000 viên đạn 20 mm cho các máy bay chiến đấu này.