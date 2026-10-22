Tiêm kích F/A-18F Super Hornet mang đồng thời hai loại tên lửa tầm xa AIM-174B và AIM-260A

Ngày 21/10, giới quan sát quân sự quốc tế chú ý đến hình ảnh chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Thử nghiệm và Đánh giá số 31 (VX-31) của Hải quân Mỹ mang đồng thời hai loại tên lửa không đối không tầm xa thế hệ mới gồm AIM-174B và AIM-260A. Bức ảnh do một tài khoản hàng không ghi lại vào ngày 14/10 tại California, đánh dấu lần đầu tiên hai loại vũ khí không chiến này cùng xuất hiện công khai trên một máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ.

Tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội VX-31 của Hải quân Mỹ mang đồng thời hai loại tên lửa AIM-174B và AIM-260A trong chuyến bay tại California ngày 14/10/2026. Ảnh: @photosxlyss2/The War Zone

Cấu hình thử nghiệm đặc biệt của tiêm kích F/A-18F

Dựa trên hình ảnh được công bố, chiếc F/A-18F hai chỗ ngồi do Boeing chế tạo được trang bị một quả tên lửa hạng nặng AIM-174B ở một bên cánh và một quả AIM-260A nhỏ gọn hơn ở phía đối diện. Đáng chú ý, các quả tên lửa đều có dải màu xanh lam, dấu hiệu kỹ thuật tiêu chuẩn biểu thị phiên bản đạn trơ phục vụ cho mục đích bay thử nghiệm khí động học và kiểm tra độ tương thích hệ thống.

Bên cạnh cấu hình vũ khí hỗn hợp, bên dưới thân chiếc Super Hornet còn gắn hệ thống cảm biến tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST21 tích hợp trực tiếp vào thùng dầu phụ. Cảm biến IRST21 cho phép máy bay phát hiện và bám bắt mục tiêu thông qua bức xạ nhiệt thụ động, hoàn toàn không cần phát sóng radar chủ động. Tính năng này giúp giảm thiểu bộc lộ bức xạ điện từ của máy bay, bảo đảm khả năng tác chiến kín đáo trước các hệ thống trinh sát điện tử của đối phương.

Đặc tính kỹ thuật giữa AIM-174B và AIM-260A

Hai mẫu tên lửa xuất hiện trên cùng một khung thân phản ánh hai định hướng thiết kế và vai trò chiến thuật riêng biệt trong tác chiến không gian tầm xa:

Cụ thể, AIM-174B (hay còn gọi là Gunslinger) được chuyển đổi từ dòng Standard Missile-6 của Hải quân Mỹ. Phiên bản phóng từ trên không đã loại bỏ tầng động cơ đẩy khởi tốc dùng trên tàu chiến nhằm giảm bớt khối lượng và thích ứng với giá treo của tiêm kích. Với kích thước lớn và trọng tải nặng, AIM-174B được tối ưu hóa để loại bỏ các mục tiêu có giá trị chiến lược cao ở khoảng cách cực xa.

Trong khi đó, AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM) tập trung vào tính cơ động và đa nền tảng. Dòng tên lửa này được nghiên cứu để bổ trợ và dần thay thế AIM-120 AMRAAM, bảo đảm vừa vặn trong khoang vũ khí kín của các loại tiêm kích tàng hình hiện đại, đồng thời nâng cao tầm bắn vượt trội trong các tình huống không chiến ngoài tầm nhìn.

Định hướng phối hợp chiến thuật trong tác chiến đường không

Việc bố trí kết hợp cả hai loại vũ khí trên một nền tảng cho thấy Hải quân Mỹ đang kiểm tra tính khả thi của mô hình phân tầng hỏa lực trên không. Một quả tên lửa chuyên trị các mục tiêu hỗ trợ kích thước lớn ở tầm xa vượt trội kết hợp cùng một quả tên lửa chuyên đối phó với tiêm kích cơ động mang lại sự linh hoạt tối đa cho phi hành đoàn trong các nhiệm vụ phức tạp.

Động thái này cũng nằm trong chuỗi nâng cấp năng lực tác chiến đường không của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, song hành cùng việc phát triển các dự án tên lửa không chiến khác như AIM-424 Malice. Tuy nhiên, việc F/A-18F mang đạn trơ trong chuyến bay ngày 14/10 mới chỉ dừng lại ở giai đoạn bay đánh giá và tích hợp khí tài, chưa phản ánh trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện của cấu hình này.