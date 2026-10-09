Tiêm kích F-16V sẽ chiến đấu đến bao giờ?

Tiêm kích F-16 đã hơn 40 năm phục vụ, nhưng vòng đời của dòng máy bay này vẫn chưa kết thúc.

Cấu hình tiêm kích F-16V và F-16 Block 70/72 cho thấy nền tảng này đang được duy trì bằng cách kết hợp kéo dài tuổi thọ khung thân với nâng cấp liên tục về cảm biến, máy tính, phần mềm và vũ khí.

Với tiêm kích F-16 Block 70/72 sản xuất mới, tuổi thọ kết cấu được nâng lên 12.000 giờ bay, cao hơn 50% so với những F-16 được sản xuất trước đây.

Lockheed Martin cho biết mức này tương đương hơn 40 năm phục vụ đối với phần lớn lực lượng không quân.

Nhưng tuổi thọ khung thân chỉ là một phần của câu chuyện. Những tiêm kích tiêm kích F-16 đang phục vụ có thể trải qua các chương trình kéo dài vòng đời, trong đó nhiều hạng mục kết cấu được gia cường để tiếp tục khai thác.

Không quân Mỹ từng nâng giới hạn thiết kế của một số tiêm kích F-16 Block 40-52 từ 8.000 lên 12.000 giờ bay. Chương trình này được kỳ vọng giúp những máy bay đó hoạt động đến năm 2048 và xa hơn.

Song song với việc duy trì khung thân, hệ thống điện tử tiếp tục được thay đổi, tiêm kíchF-16V sử dụng radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) APG-83, màn hình trung tâm độ phân giải cao, máy tính nhiệm vụ và các hệ thống điện tử hàng không mới.

Máy bay cũng có Link 16 để trao đổi dữ liệu chiến thuật với những nền tảng tương thích.

Cách tiếp cận này cho phép tiêm kích F-16 thích ứng với những yêu cầu mới mà không cần thay đổi toàn bộ thiết kế.

Radar có thể được nâng cấp, phần mềm có thể tiếp tục phát triển, hệ thống tác chiến điện tử có thể được cải tiến và các loại vũ khí mới có thể được tích hợp khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Khả năng phối hợp với những nền tảng khác cũng giúp kéo dài giá trị của tiêm kích F-16. Hệ thống điện tử và liên kết dữ liệu cho phép tiêm kích F-16 hoạt động trong một mạng lưới tác chiến rộng hơn, thay vì chỉ dựa vào cảm biến của chính máy bay.

Tiêm kích F-16 Block 70/72 hiện vẫn được sản xuất mới tại Greenville, Mỹ, trong khi mạng lưới khai thác và bảo đảm kỹ thuật của dòng máy bay tiếp tục được duy trì trên nhiều quốc gia.

Vì vậy, tuổi thọ của tiêm kích F-16V không chỉ được tính bằng số năm kể từ khi chiếc máy bay rời dây chuyền.

Chừng nào khung thân còn đáp ứng yêu cầu, các hệ thống quan trọng vẫn có thể được nâng cấp và máy bay còn tương thích với vũ khí, mạng lưới tác chiến mới, tiêm kích F-16 vẫn có cơ sở để tiếp tục phục vụ trong nhiều thập niên.