Tiêm kích F-16V mang được những vũ khí 'đáng gờm' nào?

Sức mạnh của tiêm kích F-16V không chỉ nằm ở radar AESA hay hệ thống điện tử hàng không. Nền tảng này còn được phát triển để tích hợp nhiều loại vũ khí khác nhau, biến F-16 thành một trong những dòng tiêm kích đa nhiệm có hệ sinh thái vũ khí phong phú.

Lockheed Martin cho biết F-16 đã được chứng nhận hơn 3.300 cấu hình mang và phóng cho hơn 180 loại vũ khí và thiết bị.

Trong nhiệm vụ không chiến, F-16 có thể mang tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder và tên lửa không đối không tầm trung AIM-120.

Tên lửa AIM-9X sử dụng đầu dò hồng ngoại để tìm mục tiêu. Trong khi đó, AIM-120 được thiết kế cho tác chiến không đối không ngoài tầm nhìn.

Với mục tiêu mặt đất, F-16 có thể sử dụng bom dẫn đường thuộc dòng Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Đây là bộ kit gắn vào bom thông thường, kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính và GPS để nâng cao độ chính xác.

Một số cấu hình còn có thể sử dụng bom đường kính nhỏ GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), loại bom dẫn đường thuộc nhóm vũ khí 250 pound, tương đương 113 kg.

F-16 cũng có thể mang các loại bom dẫn đường bằng laser và nhiều vũ khí không đối đất khác. Khả năng tích hợp rộng giúp máy bay thực hiện nhiều nhiệm vụ mà không cần thay đổi nền tảng cơ bản.

Với nhiệm vụ trên biển, F-16 có thể được tích hợp tên lửa chống hạm tùy theo cấu hình và yêu cầu của khách hàng.

Tương tự, các vũ khí chống radar cũng có thể được tích hợp trên một số cấu hình F-16. Tuy nhiên, khả năng kỹ thuật của máy bay và danh mục vũ khí được một quốc gia sở hữu là 2 vấn đề khác nhau.

Việc tiêm kích F-16 có thể mang một loại vũ khí không đồng nghĩa mọi khách hàng đều được Mỹ bán loại vũ khí đó.

Gói máy bay, radar, tên lửa, bom và thiết bị đi kèm phụ thuộc vào hợp đồng và cấu hình được phê duyệt cho từng khách hàng.

Đó cũng là điểm đáng chú ý của F-16V. Máy bay không chỉ là một khung thân mang vũ khí, mà là nền tảng có khả năng tích hợp nhiều loại khí tài.

Lockheed Martin cho biết F-16 Block 70/72 được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới, radar AESA, hệ thống liên kết dữ liệu, pod chỉ thị mục tiêu và các loại vũ khí hiện đại.